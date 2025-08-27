



Убийство Андрея Парубия: хронология, реакции и последствия - 30.08.2025 14:33

Обстоятельства трагедии

30 августа 2025 года во Львове был убит бывший председатель Верховной Рады и действующий народный депутат Андрей Парубий. Выстрелы прозвучали около полудня на улице Ефремова, во Франковском районе. Политика застали врасплох — нападающий подъехал на электровелосипеде, был одет как курьер, и выпустил у Парубия до восьми шаров, попав в спину

На месте преступления обнаружили семь гильз. После стрельбы нападавший скрылся. Уже объявлен план-перехват «Сирена». Патрули проверяют транспорт, увеличено количество блокпостов, правоохранители опрашивают свидетелей и исследуют видео с камер наблюдения

Реакции власти и начало расследования

Президент Владимир Зеленский назвал убийство "ужасным" и заверил, что все ресурсы государства направлены на раскрытие преступления. В дело вмешалась Служба безопасности Украины - проведена координация с генпрокурором и МВД.

Уже открыто досудебное следствие по статье «преднамеренное убийство», проводится спецоперация, привлечены эксперты, криминалисты и кинологи.

Кто такой Андрей Парубий. Почему убили Парубия?

Политик родился 31 января 1971 во Львовской области. Был активным участником националистического движения, возглавлял «Наследие», участвовал в Оранжевой революции 2004-2005 годов и был одним из лидеров самообороны во время Революции Достоинства 2014 года.

Парубий занимал должность председателя Верховной Рады с 2016 по 2019 годы, входил в состав Совета национальной безопасности и обороны в 2014. После завершения каденции оставался выдающимся государственным и политическим деятелем.

Международное и общественное отношение

Реакции на убийство прозвучали не только из Украины: мировые лидеры выразили соболезнования. Некоторые СМИ назвали Парубия символом национального движения и пострадавшим в борьбе за суверенитет.

Версии и возможные сценарии

Преступление тщательно спланировано – нападающий в форме курьера, четкий маршрут, момент реализации. В полиции рассматривают несколько версий, включая вероятный российский след. Бывший народный депутат Владимир Вятрович отметил, что Парубий уже раньше подвергался попыткам убийства.

Эта смерть не единственный случай — в августе уже произошли аналогичные преступления против известных участников Революции Достоинства. В обществе есть опасения по поводу масштабных операций, направленных на ликвидацию символов национального сопротивления.

Значение трагедии для страны

Убийство Парубия – это удар по моральному фронту Украины. Он являлся проводником национального духа, символом устойчивости в пережитой войне. В СМИ и национальной платформе его называют выстрелом в сердце Украины.

Смерть Андрея Парубия – это не просто трагедия для родных. Это сигнал всей нации: враг может нанести удар даже в глубоком тылу, в мирный центр исторического Львова. Расследование продолжается, а государство должно доказать, что не дает импотентно стоять насмерть символов сопротивления и демократии.



Автор: Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

