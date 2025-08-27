



Вбивство Андрія Парубія: хронологія, реакції та наслідки - 30.08.2025 14:27

Обставини трагедії

30 серпня 2025 року у Львові було вбито колишнього голову Верховної Ради та чинного народного депутата Андрія Парубія. Постріли пролунали приблизно опівдні на вулиці Єфремова, у Франківському районі. Політика застали зненацька — нападник під’їхав на електровелосипеді, був одягнений як кур'єр, і випустив у Парубія до восьми куль, влучивши у спину.

На місці злочину виявили сім гільз. Після стрілянини нападник втік. Вже оголошено план-перехоплення «Сирена». Патрулі перевіряють транспорт, збільшено кількість блокпостів, правоохоронці опитують свідків і досліджують відео з камер спостереження

Реакції влади та початок розслідування

Президент Володимир Зеленський назвав вбивство «жахливим» і запевнив, що всі ресурси держави спрямовані на розкриття злочину. У справу втрутилася Служба безпеки України — проведено координацію з генпрокурором та МВС.

Вже відкрито досудове слідство за статтею «умисне вбивство», проводиться спецоперація, залучені експерти, криміналісти та кінологи.

Хто такий Андрій Парубій. Чому вчбили Парубія?

Політик народився 31 січня 1971 року на Львівщині. Був активним учасником націоналістичного руху, очолював «Спадщину», брав участь у Помаранчевій революції 2004–2005 років і був одним із лідерів самооборони під час Революції Гідності 2014 року.

Парубій обіймав посаду голови Верховної Ради з 2016 до 2019 років, входив до складу Ради національної безпеки та оборони у 2014. Після завершення каденції залишався видатним державним і політичним діячем.

Міжнародне та суспільне ставлення

Реакції на вбивство пролунали не лише з України: світові лідери висловили співчуття. Деякі ЗМІ назвали Парубія «символом національного руху» та «постраждалим у боротьбі за суверенітет».

Версії мотивації та можливі сценарі

Злочин ретельно сплановано — нападник у формі кур’єра, чіткий маршрут, момент реалізації. У поліції розглядають кілька версій, включно з імовірним російським слідом. Колишній народний депутат Володимир В’ятрович зазначив, що Парубій уже раніше зазнавав спроб вбивства.

Ця смерть не є одиничним випадком — у серпні вже сталися аналогічні злочини проти відомих учасників Революції Гідності. У суспільстві є побоювання щодо масштабних операцій, спрямованих на ліквідацію символів національної опору.

Значення трагедії для країни

Убивство Парубія — це удар по моральному фронту України. Він був провідником національного духу, символом стійкості у пережитій війні. У ЗМІ та національній платформі його називають «пострілом у серці України».

Смерть Андрія Парубія — це не просто трагедія для рідних. Це сигнал усій нації: ворог може завдати удар навіть у глибокому тилу, у мирний центр історичного Львова. Розслідування триває, а держава має довести, що не дає імпотентно стояти на смерть символів опору та демократії.

