



Национальное мемориальное кладбище под Киевом открыто: первые погребения и путь к созданию - 29.08.2025 16:09

История создания мемориала

В Киевской области, возле села Мархаловка, произошло событие, имеющее огромное символическое значение для всей Украины. Здесь начались первые захоронения на территории вновь Национального военного мемориального кладбища. Именно это место теперь станет главным центром памяти о павших защитниках и защитницах, отдавших свою жизнь за свободу и независимость страны.

Первой церемонией на территории мемориала стало захоронение неизвестных воинов. Их имена пока остаются неустановленными, однако государство обязалось, что идентификационная работа будет продолжаться до тех пор, пока будет возможность вернуть каждому герою его имя. На территории отведен отдельный сектор для таких захоронений. Военный церемониал состоялся со всеми почестями.

На открытии мемориала присутствовали представители власти: президент Владимир Зеленский, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмигаль, министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова и другие. Это событие стало не только государственным актом, но и символом того, что память о воинах, защищавших Украину, останется навсегда.

Идея создания национального военного кладбища в Украине возникла давно. Подобные места существуют во многих странах мира, и они играют немаловажную роль в формировании национальной памяти. Реальные шаги к реализации этой идеи начались в 2021 году, когда Верховная Рада законодательно утвердила военный церемониал.

В октябре 2022 года было создано государственное учреждение «Национальное военное мемориальное кладбище». После длительных дискуссий в августе 2023 окончательно определили локацию — вблизи села Мархаловка. Именно здесь в августе 2024 года стартовали строительные работы.

К маю 2025 года удалось реализовать первую часть проекта: организованы секторы почетных захоронений на 6 тысяч мест из запланированных 120 тысяч, построены две колумбарии, подведены инженерные сети, создана стоянка, подъездная дорога и новая развязка. Также начато строительство административных сооружений и Дома траура.



Завершение второй очереди, включающей Центральную площадь с Мемориальным садом, входные ворота и зоны благоустройства, ожидается в 2026 году.

Особенности захоронений

В отличие от гражданских кладбищ, все захоронения здесь будут унифицированы. Для временного обозначения могилы устанавливается деревянный крест в казацком стиле XV-XVI веков. Через год, когда почва осядет, на месте будут устанавливать постоянный надгробие — в виде казацкого креста или прямоугольной плиты. Выбор будет зависеть от семьи погибшего.

Таким образом, мемориал будет иметь единый вид, что соответствует традициям и одновременно подчеркивает военную дисциплину и уважение к каждому павшего.

Препятствия на пути



Путь к реализации проекта был непростым. Сначала рассматривалась идея обустроить мемориал на Лысой горе в Киеве. Однако экологи выступили против, ведь эта территория заповедна, и строительство там запрещено.

Далее рассматривалась Быковня, однако это место связано с массовыми захоронениями жертв сталинских репрессий. Строительство могло затронуть исторические захоронения, что вызвало новые конфликты и ограничения.

Только в 2024 году окончательно утвердили территорию возле Мархаловки. Но и здесь возникли трудности – местные жители и активисты протестовали против вырубки леса. Были случаи блокировки техники, вмешательства полиции и задержки строительных работ. Поэтому открытие мемориала пришлось отложить на несколько месяцев.

Значение для Украины



Национальное военное мемориальное кладбище – это не просто место захоронения. Оно станет пространством, где родственники, собратья и вся страна смогут почтить память павших. Это также свидетельство того, что государство берет на себя ответственность достойно уважать тех, кто защищал его независимость.

Подобные мемориалы существуют в США, Франции, Польше и других странах и каждый из них стал важной частью исторической памяти. Теперь и Украина имеет такое пространство, где увековечен подвиг Героев.

Автор: Адрий Коваль, обозреватель https://bukovina.biz.ua/

