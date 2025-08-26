



У Київській області, біля села Мархалівка, відбулася подія, яка має величезне символічне значення для всієї України. Тут розпочалися перші поховання на території новоствореного Національного військового меморіального кладовища. Саме це місце відтепер стане головним центром пам’яті про полеглих захисників і захисниць, які віддали своє життя за свободу та незалежність країни.

Першою церемонією на території меморіалу стало поховання невідомих воїнів. Їхні імена поки що залишаються невстановленими, однак держава зобов’язалася, що ідентифікаційна робота триватиме доти, доки буде можливість повернути кожному герою його ім’я. На території відведено окремий сектор для таких поховань. Військовий церемоніал відбувся з усіма належними почестями.

На відкритті меморіалу були присутні представники влади: президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова та інші. Ця подія стала не лише державним актом, а й символом того, що пам'ять про воїнів, які захищали Україну, залишиться назавжди.

Історія створення меморіалу

Ідея створення національного військового кладовища в Україні виникла давно. Подібні місця існують у багатьох країнах світу, і вони відіграють важливу роль у формуванні національної пам’яті. Реальні кроки до втілення цієї ідеї розпочалися у 2021 році, коли Верховна Рада законодавчо затвердила військовий церемоніал.

У жовтні 2022 року було створено державну установу «Національне військове меморіальне кладовище». Після тривалих дискусій у серпні 2023 року остаточно визначили локацію — поблизу села Мархалівка. Саме тут у серпні 2024-го стартували будівельні роботи.

До травня 2025 року вдалося реалізувати першу частину проєкту: організовано сектори почесних поховань на 6 тисяч місць із запланованих 120 тисяч, зведено два колумбарії, підведено інженерні мережі, створено стоянку, під’їзну дорогу та нову розв’язку. Також розпочато будівництво адміністративних споруд та Будинку трауру.

Завершення другої черги, що включає Центральну площу з Меморіальним садом, вхідну браму та зони благоустрою, очікується у 2026 році.

Особливості поховань

На відміну від цивільних кладовищ, усі поховання тут будуть уніфікованими. Для тимчасового позначення могили встановлюється дерев’яний хрест у козацькому стилі XV–XVI століття. Через рік, коли ґрунт осяде, на місці встановлюватимуть постійний надгробок — у вигляді козацького хреста або прямокутної плити. Вибір залежатиме від родини загиблого.

Таким чином меморіал матиме єдиний вигляд, що відповідає традиціям та водночас підкреслює військову дисципліну і повагу до кожного полеглого.

Перешкоди на шляху

Шлях до реалізації проєкту був непростим. Спочатку розглядалася ідея облаштувати меморіал на Лисій горі у Києві. Проте екологи виступили проти, адже ця територія є заповідною, і будівництво там заборонене.

Далі розглядалася Биківня, однак це місце пов’язане з масовими похованнями жертв сталінських репресій. Будівництво могло зачепити історичні захоронення, що викликало б нові конфлікти та обмеження.

Лише у 2024 році остаточно затвердили територію біля Мархалівки. Але й тут виникли труднощі — місцеві мешканці та активісти протестували проти вирубки лісу. Були випадки блокування техніки, втручання поліції та затримки будівельних робіт. Через це відкриття меморіалу довелося відкласти на кілька місяців.

Значення для України

Національне військове меморіальне кладовище — це не просто місце поховання. Воно стане простором, де родичі, побратими та вся країна зможуть вшанувати пам’ять полеглих. Це також свідчення того, що держава бере на себе відповідальність гідно шанувати тих, хто захищав її незалежність.

Подібні меморіали існують у США, Франції, Польщі та інших країнах, і кожен із них став важливою частиною історичної пам’яті. Тепер і Україна має такий простір, де увічнено подвиг Героїв.

Автор: Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

