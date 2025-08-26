



Новая атака России на Киев: разрушена пятиэтажка и десятки пострадавших

В ночь на 28 августа российские войска совершили очередную масштабную комбинированную атаку на украинскую столицу. Киев и область получили удары дронами-камикадзе, баллистическими и крылатыми ракетами. Последствия для города оказались чрезвычайно тяжелыми: разрушенные дома, поврежденная инфраструктура, погибшие и десятки раненых мирных жителей.

Наибольшие разрушения – в Дарницком районе

Сильнейший удар пришелся на жилмассив в Дарнице. Одна из ракет попала прямо в подъезд пятиэтажного дома, фактически уничтожив часть сооружения. Спасатели сразу приступили к разбору завалов, на место прибыли спецподразделения ГСЧС, полиция и медики.

Из-под обломков извлекли трех человек, однако не всех жителей удалось спасти. Среди погибших – 14-летний ребенок. Еще одна девочка, 11 лет, находится в крайне тяжелом состоянии в больнице.

Рядом с местом удара обломки сбитых дронов повредили девятиэтажку, вызвав пожар на крыше. Пострадали и другие здания: 16-этажный жилой дом, частный дом, детский сад и автостоянка.



Министр внутренних дел Игорь Клименко, лично прибывший на место трагедии, подтвердил, что ракета попала между третьим и четвертым этажами. Также он сообщил, что несколько человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Масштаб разрушений в столице

Кроме Дарницкого района серьезные повреждения зафиксированы и в других частях города.

Днепровский район: повреждена 25-этажка, обломки дрона упали около девятиэтажного дома. Во дворе сгорело несколько автомобилей, десятки машин изуродованы.

Соломенский район: огонь охватил частный дом, спасатели локализовали пожар.

Шевченковский район: повреждены несколько офисных зданий и транспорт.

Голосеевский район: утром зафиксированы многочисленные возгорания, выбиты окна более чем в десяти многоэтажках, повреждены автомобили.

Оболонский и Деснянский район: зафиксированы взрывы и последствия в нежилой зоне.

По словам начальника КМВА Тимура Ткаченко, в городе повреждены сотни объектов: жилые дома, детские сады, офисы и даже торговый центр в центре столицы. В тысячах квартир выбиты окна.



Работа спасательных служб

К ликвидации последствий атаки привлечены около 500 спасателей и более 1000 полицейских. На местах работает специальный мобильный отряд ГСЧС «Дельта», в составе которого находятся верхолазы, кинологи, психологи, инженеры и операторы роботизированной техники.

Работы ведутся круглосуточно, ведь под завалами могут находиться люди.

Общее количество жертв

По состоянию на утро известно о 45 пострадавших в Киеве, в том числе дети. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о по меньшей мере 8 погибших в результате ночной атаки.

Удары по регионам

Кроме столицы, враг атаковал и другие области:

В Запорожье ракета попала в одно из промышленных предприятий.

В Винницкой области поврежден объект энергетической инфраструктуры. Без света осталось около 60 тысяч потребителей в 29 населенных пунктах.

По Киевщине враг также бил дронами и ракетами, ранены.

Отдельным ударом поврежден парк поездов «Интерсити+». Из-за этого задерживаются пассажирские рейсы, часть пришлось перевозить автобусами.



Символ несокрушимости

Несмотря на тяжелые разрушения, в столице с первых минут после атаки работают все службы: спасатели тушат пожары, врачи спасают пострадавших, коммунальщики помогают жителям восстанавливать жилье.

Эта ночь стала одной из самых трагических для Киева за последние месяцы, однако она снова показала устойчивость украинцев и способность бороться с последствиями террора.

Анна Горбань

