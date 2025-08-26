Нова атака Росії на Київ які райони постраждали та що зруйновано?

Нова атака Росії на Київ: зруйнована п’ятиповерхівка та десятки постраждалих

 У ніч проти 28 серпня російські війська здійснили чергову масштабну комбіновану атаку на українську столицю. Київ та область зазнали ударів дронами-камікадзе, балістичними та крилатими ракетами. Наслідки для міста виявилися надзвичайно важкими: зруйновані будинки, пошкоджена інфраструктура, є загиблі та десятки поранених мирних жителів.

Найбільші руйнування – у Дарницькому районі

Найсильніший удар прийшовся на житловий масив у Дарниці. Одна з ракет поцілила прямо у під’їзд п’ятиповерхового будинку, фактично знищивши частину споруди. Рятувальники одразу розпочали розбір завалів, на місце прибули спецпідрозділи ДСНС, поліція та медики.

З-під уламків дістали трьох людей, однак не всіх мешканців вдалося врятувати. Серед загиблих — 14-річна дитина. Ще одна дівчинка, 11 років, перебуває у вкрай тяжкому стані в лікарні.

Поряд із місцем удару уламки збитих дронів пошкодили дев’ятиповерхівку, викликавши пожежу на даху. Постраждали й інші будівлі: 16-поверховий житловий будинок, приватна садиба, дитячий садок та автостоянка.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, який особисто прибув на місце трагедії, підтвердив, що ракета влучила між третім і четвертим поверхами. Також він повідомив, що кілька осіб досі вважаються зниклими безвісти.

Масштаб руйнувань у столиці

Окрім Дарницького району, серйозні пошкодження зафіксовані й в інших частинах міста.

  • Дніпровський район: пошкоджена 25-поверхівка, уламки дрона впали біля дев’ятиповерхового будинку. У дворі згоріло кілька автомобілів, десятки машин понівечені.

  • Солом’янський район: вогонь охопив приватний будинок, рятувальники локалізували пожежу.

  • Шевченківський район: пошкоджено кілька офісних будівель і транспорт.

  • Голосіївський район: вранці зафіксовані численні займання, вибиті вікна більш ніж у десяти багатоповерхівках, пошкоджено автівки.

  • Оболонський та Деснянський райони: зафіксовані вибухи й наслідки у нежитловій зоні.

За словами начальника КМВА Тимура Ткаченка, загалом у місті пошкоджено сотні об’єктів: житлові будинки, дитячі садки, офіси та навіть торговельний центр у центрі столиці. У тисячах квартир вибиті вікна.

Робота рятувальних служб

До ліквідації наслідків атаки залучено близько 500 рятувальників і понад 1000 поліцейських. На місцях працює спеціальний мобільний загін ДСНС «Дельта», у складі якого є верхолази, кінологи, психологи, інженери та оператори роботизованої техніки.

Роботи ведуться цілодобово, адже під завалами ще можуть перебувати люди.

Загальна кількість жертв

Станом на ранок відомо про 45 постраждалих у Києві, серед них діти. Президент України Володимир Зеленський повідомив про щонайменше 8 загиблих внаслідок нічної атаки.

Удари по регіонах

Крім столиці, ворог атакував і інші області:

  • У Запоріжжі ракета влучила в одне з промислових підприємств.

  • У Вінницькій області пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Без світла залишилися близько 60 тисяч споживачів у 29 населених пунктах.

  • По Київщині ворог також бив дронами та ракетами, є поранені.

Окремим ударом пошкоджено парк поїздів «Інтерсіті+». Через це затримуються пасажирські рейси, частину людей довелося перевозити автобусами.

Символ незламності

Попри важкі руйнування, у столиці з перших хвилин після атаки працюють усі служби: рятувальники гасять пожежі, лікарі рятують постраждалих, комунальники допомагають мешканцям відновлювати житло.

Ця ніч стала однією з найтрагічніших для Києва за останні місяці, проте вона знову показала стійкість українців та їхню здатність боротися з наслідками терору.

