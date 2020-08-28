Як відновити диплом, якщо ви за кордоном?

Як відновити диплом, якщо ви за кордоном?

 Як вілновити дкументи про вищу освіту, втрачені під час війни?

Війна в Україні принесла чимало випробувань. Серед них – втрата важливих документів, зокрема дипломів та додатків до них. Такі ситуації трапляються через переїзди, пожежі, обстріли, втрату житла чи перебування територій під окупацією. Незважаючи на складні умови, відновити документи про вищу освіту все ж можливо. Головне – знати правильний алгоритм дій.

З чого почати?

Першим кроком завжди є звернення до закладу вищої освіти, який видав диплом. Якщо університет чи академію було ліквідовано або реорганізовано, необхідно звернутися до правонаступника. Знайти актуальну інформацію можна в Єдиному державному реєстрі підприємств та установ.

Якщо ви за кордоном - Ви можете довірити звернутися до ВИШу юристам, які будуть вашими предмтавниками та подадуть відповідну Заяву.

До заяви про відновлення додаються:

копія паспорта або ID-картки;

ідентифікаційний код;

за наявності – копії втрачених документів;

довідка з поліції, якщо документи викрали;

оголошення про втрату диплома в друкованому ЗМІ;

квитанція про оплату адміністративного збору;

письмова згода на обробку персональних даних.

У заяві важливо зазначити серію, номер диплома (якщо вони відомі) та причину звернення – втрата, знищення, викрадення чи інші обставини.

Роль ЄДЕБО

В Україні діє Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО), що містить інформацію про всі дипломи, видані після 2000 року. Це значно спрощує процедуру відновлення: підтвердити факт здобуття освіти можна в електронному форматі. Дані в базі відкриті для користувачів (крім персональних та тих, що мають обмежений доступ).

Якщо ж диплом був виданий раніше – до 2000 року – ситуація складніша. У цьому випадку даних у ЄДЕБО немає, і якщо архіви навчального закладу теж відсутні, доведеться підтверджувати освіту через суд.

Судове підтвердження

Якщо документи старого зразка втрачено, а їхніх копій чи записів у реєстрах немає, доведеться звертатися до суду. Суд розглядає заяву та на підставі доказів (свідчення, архівні дані, інші документи) може винести рішення про підтвердження факту здобуття вищої освіти.

Після отримання позитивного рішення копія судового акта подається до Міністерства освіти і науки України. Лише тоді можливе виготовлення офіційного дубліката.

Онлайн-допомога

Онлайн-допомога

Поради

Зберігайте хоча б електронні копії дипломів та додаткі, фото – вони значно спрощують процедуру відновлення.

Якщо документи залишились на окупованій території, все одно подавайте заяву – ваш диплом збережено у реєстрі.

При викраденні завжди звертайтеся в поліцію – довідка стане обов’язковим додатком.

Не відкладайте процес – відновлення може тривати кілька місяців.

Попри складні воєнні реалії, відновити документи про вищу освіту реально. Якщо диплом було видано після 2000 року, дані гарантовано збереглися в ЄДЕБО, і процес буде відносно простим. Якщо ж документ старішого зразка – доведеться пройти судову процедуру.

Таким чином, навіть у разі втрати чи знищення диплома існують законні механізми, що дозволяють підтвердити здобуту освіту та відновити свої права.

 

