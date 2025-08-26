



Чоловікам 18–22 років дозволили виїзд за кордон: що відомо про нову норму - 28.08.2025 11:43

Виїзд хлопців з України до 22 чи до 23 років? Які документи потрібні для виїзду? На ці та інші питання відповідають юристи правничої спільноти ЛексЮкрейн.

В Україні офіційно набули чинності зміни до правил виїзду за кордон для військовозобов’язаних чоловіків. Тепер юнаки віком від 18 до 22 років отримали право залишати територію країни навіть під час дії воєнного стану. Ця новина вже викликала жваве обговорення в суспільстві, адже перші охочі скористатися нововведенням уже пройшли прикордонний контроль.

Перші виїзди за кордон

Як повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, молоді чоловіки цієї вікової категорії вже звертаються до пунктів пропуску і деякі з них успішно виїхали за межі України. Це стало можливим після того, як постанова Кабінету Міністрів була оприлюднена та набула чинності.

За його словами, прикордонники отримали офіційні роз’яснення щодо застосування нової норми та вже працюють за оновленими правилами.

Які документи потрібні

Для перетину кордону чоловікам від 18 до 22 років потрібно мати:

закордонний паспорт;

військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі).

Прикордонники мають право перевіряти ці документи у будь-якому пункті пропуску.

Чому виникла така норма

З початку повномасштабної війни в Україні діє правило, яке обмежувало виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років. Це було потрібно для забезпечення мобілізації та оборони держави. Водночас практика показала, що юнаки до 22 років фактично не підлягають мобілізації та призову під час воєнного стану.

Таким чином, їх перебування в Україні не мало суттєвого значення для обороноздатності, але створювало соціальну напругу. Саме тому уряд ухвалив рішення пом’якшити обмеження і дозволити молодим людям цього віку виїжджати за кордон.

Виїзд жінок-депутаток

Варто зазначити, що тією ж постановою уряд скасував заборону на виїзд за кордон під час воєнного стану для жінок-депутаток місцевих рад. Виняток становлять лише ті, хто отримує заробітну плату за свою діяльність у місцевому самоврядуванні.

Однак станом на зараз ця норма ще не застосовується на практиці, адже відповідні зміни не були опубліковані в «Урядовому кур’єрі». Саме з цього моменту законодавчі нововведення вважаються офіційно чинними.

Реакція суспільства

Новина про дозвіл для молодих чоловіків 18–22 років виїжджати за кордон викликала багато коментарів у соціальних мережах. Одні вважають це кроком назустріч студентам та тим, хто планує навчання або роботу за межами країни. Інші ж висловлюють побоювання, що подібні зміни можуть негативно позначитися на демографічній ситуації в Україні, адже молодь – це найбільш активна частина суспільства.

Чого очікувати далі

Зміни до правил виїзду під час воєнного стану є лише частиною ширшого пакета оновлень, які уряд періодично вносить залежно від ситуації на фронті та потреб суспільства. Не виключено, що в майбутньому можуть з’явитися й інші винятки для різних категорій населення, зокрема для студентів, науковців чи спеціалістів у певних сферах.

Разом з тим, головною вимогою для будь-якого виїзду залишається наявність належно оформлених документів та дотримання чинних норм законодавства.

Анна Горбань

