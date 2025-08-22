



Протеїнові коктейлі: чому вони небезпечні для зубів і як зменшити шкоду? - 27.08.2025 10:41

Протеїн – це лише добавка, а не заміна їжі

Протеїнові коктейлі: чому вони можуть бути небезпечними для зубів і як зменшити ризики

Популярність здорового способу життя зростає з кожним роком. Все більше людей відвідують спортзали, тренуються, стежать за харчуванням і обирають різні харчові добавки. Одними з найбільш затребуваних стали протеїнові коктейлі, які допомагають доповнити раціон білком і пришвидшити досягнення спортивних результатів. Але мало хто замислюється, що користь від таких напоїв може мати і зворотний бік, зокрема – негативний вплив на зуби.

Білок є найважливішим елементом харчування: він бере участь у побудові м’язів, кісток, тканин і навіть у формуванні гормонів. Саме тому протеїнові коктейлі швидко завоювали популярність серед спортсменів і тих, хто дотримується принципів ЗСЖ. Проте важливо пам’ятати:

будь-які харчові добавки не можуть замінити повноцінний раціон;

надмірне споживання протеїну може завдати шкоди організму.

Ці правила особливо стосуються зубів та щелепної системи.

Як протеїнові коктейлі можуть шкодити зубам

Надлишок білка

Надмірне споживання протеїну стимулює виведення кальцію з організму. Це послаблює кісткову тканину, знижує міцність зубів і підвищує ризик розвитку карієсу та остеопорозу. У важких випадках зуби можуть ставати рухомими через руйнування кістки навколо коренів.

Брак вітамінів і мінералів

У складі коктейлів рідко є всі необхідні мікроелементи. Якщо не отримувати їх із основної їжі, це призводить до порушення обміну речовин і поступового руйнування кісткової тканини. Як наслідок – пародонтоз і підвищена втрата зубів.

Вміст цукру

Для покращення смаку виробники часто додають цукор. Якщо замінювати коктейлем вечерю, то залишки цукру надовго залишаються в ротовій порожнині. Вночі слина виробляється менше, умови стають сприятливими для бактерій. Вони активно розмножуються і виділяють кислоту, яка руйнує емаль.

Дисбаланс мікрофлори

Надлишок білка може порушити біологічну рівновагу мікроорганізмів у роті. Це часто провокує розвиток грибкових інфекцій, наприклад, кандидозу (молочниці), який уражає слизову оболонку.

Як уникнути шкоди для зубів

Є два простих правила, яких достатньо дотримуватися:

Не замінювати протеїном їжу. Коктейлі мають бути лише доповненням, а не основою харчування. Використовувати їх варто під час інтенсивних тренувань, для набору м’язової маси чи короткострокових програм схуднення. Після цього потрібно робити перерву й повертатися до звичайного збалансованого раціону.

Пити коктейль завчасно, а не перед сном. Якщо в складі є цукор, бажано вживати напій не пізніше ніж за 2–3 години до відпочинку, щоб залишки встигли змитися з ротової порожнини. Це значно знижує ризик утворення кислот і розвитку карієсу.

Висновок

Протеїнові коктейлі можуть бути корисними, але лише за правильного і помірного використання. В іншому випадку вони здатні не лише нашкодити зубам, але й спровокувати проблеми з кістками та мікрофлорою. Тому головне правило – не робити з добавок заміну їжі й завжди стежити за гігієною ротової порожнини.

Анна Горбань

