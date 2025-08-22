



Ситуація, коли у підлітка виявляється велика кількість каріозних порожнин (наприклад, 20 активних вогнищ), викликає серйозне занепокоєння стоматологів і батьків. Особливо насторожує той факт, що при цьому дитина може мати відмінну гігієну ротової порожнини і практично повну відсутність зубного нальоту. Це змушує фахівців шукати додаткові фактори, які провокують розвиток карієсу.

Одним із таких факторів є регулярне вживання підлітками спортивних добавок – протеїнових коктейлів та гейнерів. Їх склад заслуговує на уважний аналіз, оскільки він може негативно впливати на тканини зуба.

Основні компоненти протеїнових коктейлів та їх вплив на емаль

У подібних добавках міститься мінімум три категорії речовин, які можуть зашкодити зубам:

білки (сироватковий, казеїновий, соєвий, яєчний протеїн);

складні вуглеводи у великих кількостях (сахароза та її замінники);

жирні кислоти.

Вчені зі США провели експеримент, під час якого зуби помістили у різні протеїнові коктейлі. Спостереження велися протягом тижня.

Результати показали:

Вже на другу добу при дії сироваткового та казеїнового протеїну з'являлося легке фарбування емалі, а до шостого дня формувалися помітні ерозійні зміни та ділянки руйнування поверхні зуба.

У соєвому коктейлі зміни виявилися на третій день і обмежилися слабким забарвленням емалі, яке зберігалося до кінця експерименту.

Яєчний протеїн практично не викликав пошкоджень - ні фарбування, ні ерозій не було зафіксовано.

Таким чином, найбільш агресивними по відношенню до зубів виявилися сироватковий та казеїновий протеїн, на другому місці – соєвий протеїн, а найменш небезпечним – яєчний.

Вуглеводи – головний «паливний матеріал» для бактерій

Важливу роль розвитку карієсу грає цукор. У гейнерах і протеїнових коктейлях його вміст може становити половину і більше всього складу. Ці вуглеводи стають живильним середовищем для бактерій зубного нальоту, що прискорює руйнування емалі.

У дорожчих сучасних коктейлях виробники іноді замінюють сахарозу на ізомальтулозу, яка повільніше переробляється бактеріями. Такі продукти маркуються символом Tooth friendly. Його можуть використовувати лише ті компанії, чия продукція пройшла сертифікацію у стоматологічних університетах Швейцарії.

Жирні кислоти та їх прихована небезпека

Третім несприятливим чинником є ​​жирні кислоти, які входять до складу деяких коктейлів. Вони здатні поступово розчиняти мінеральні компоненти емалі, роблячи зуби вразливішими.

Що кажуть дослідження та рекомендації фахівців

Широке використання добавок серед підлітків різко контрастує з рекомендаціями провідних спортивних організацій, які наголошують: неповнолітнім вживання спортивних добавок протипоказано.

Сучасні дослідження, проведені у різних країнах, не дають переконливих доказів ефективності таких продуктів зростання спортивних результатів у підлітків. Навпаки, правильне харчування, збалансований раціон і регулярні тренування виявляються значно кориснішими для розвитку організму.

Масове поширення протеїнових коктейлів та гейнерів пояснюється насамперед маркетинговим просуванням, а не реальною користю. При цьому показанням для прийому таких добавок має бути лише наявність патологічного дефіциту поживних речовин, виявленого лікарями.

Застосування протеїнових коктейлів та гейнерів у підлітковому віці підвищує ризик розвитку карієсу.

Найбільш руйнівний вплив надають сироватковий і казеїновий протеїн, менш виражений - соєвий, і практично нешкідливим за результатами експериментів виявився яєчний.

Додатковим фактором ризику стають сахароза та інші вуглеводи, а також жирні кислоти, здатні ушкоджувати зубну емаль.

Використовувати такі добавки без медичних показань не рекомендується, особливо неповнолітнім.

Головний висновок: найкращою стратегією для підлітків залишаються природне харчування, різноманітний раціон та систематичні тренування, а не штучні добавки.

Дослідження: Харчові добавки: користь, ризики та особливості застосування спортсменами

Сьогодні харчові добавки стали звичайним елементом повсякденного раціону мільйонів людей. Вони вільно продаються в аптеках, магазинах здорового харчування та інтернеті, не вимагають рецепту лікаря та активно рекламуються як засіб для підтримки здоров'я та покращення фізичної форми. Популярність біологічно активних добавок (БАД) продовжує швидко зростати в усьому світі.

Наприклад, у Німеччині від 18 до 50% дорослого населення регулярно вживають різні добавки. Лише у 2014 році обсяг продажів БАД досяг 970 млн євро. При цьому саме онлайн-канали демонстрували рекордне зростання: за три роки частка інтернет- та телефонних замовлень збільшилася майже удвічі – з 15% до 23%.

Добавки у спорті

Бади особливо поширені серед спортсменів. За статистикою, від 50 до 85% учасників змагань систематично приймають різноманітні добавки. Так, на Олімпійських іграх у Пекіні (2008) майже 80% чоловіків та понад 80% жінок-спортсменів повідомили, що використали кілька видів БАД під час тренувального періоду.

Такі тенденції фіксуються та інших країнах. У Сербії 80% юних елітних спортсменів (середній вік 16 років) зізналися, що приймають щонайменше одну добавку. В Іспанії майже 60% професійних баскетболістів регулярно використовують БАД, а в США серед відвідувачів фітнес-клубів понад 84% споживають добавки – і майже половина з них випиває протеїнові коктейлі щонайменше п'ять разів на тиждень.

Цікаві дані були отримані у дослідженні серед підлітків у США (2007): понад 90% дітей та підлітків до 18 років хоча б разів застосовували харчові добавки. У Німеччині в аналогічному опитуванні 91% юних атлетів у віці 14–18 років повідомили, що використовували БАД хоча б протягом останнього місяця.

Де шукають інформацію та як купують

Більшість спортсменів отримують відомості про добавки з інтернету, у друзів чи тренерів. Рідше вони консультуються із професійними дієтологами. У той же час, рівень довіри до безпеки БАД залишається високим: наприклад, в опитуванні в Бейруті більше половини респондентів вважали, що добавки не мають побічних ефектів.

Основні місця покупки — аптеки, супермаркети та спеціалізовані магазини спортивного харчування.

Навіщо приймають БАД

Причини використання харчових добавок різноманітні:

набір м'язової маси;

підвищення витривалості та енергії;

покращення відновлення після навантажень;

контроль ваги;

заміна повноцінного прийому їжі.

Склад добавок

Формули сучасних добавок включають широкий спектр речовин:

білки (сироватковий, соєвий, яєчний, казеїновий);

вуглеводи (переважно сахароза);

жирні кислоти;

амінокислоти (лейцин, ізолейцин, валін);

креатин;

ферменти;

омега-3 та омега-6;

кофеїн;

женьшень та рослинні екстракти;

жироспалювачі;

гормон росту та навіть стероїди.

Наукова база та ефективність

Незважаючи на масове вживання, доказова база більшість добавок обмежена. Лише деякі з них – наприклад, кофеїн, креатин та бікарбонат – мають серйозне підтвердження ефективності. У той же час дослідження показали, що популярні амінокислоти з розгалуженим ланцюгом, карнітин або женьшень не демонструють результатів, про які заявляють виробники.

Можливі побічні ефекти

Регулярне та безконтрольне вживання БАД може викликати:

розлади травлення;

зневоднення;

збільшення маси тіла;

порушення роботи нирок та печінки;

судоми;

безсоння та тривожність;

перепади тиску, тахікардію;

агресивна поведінка, депресія;

проблеми з кістками та суглобами (у тому числі ризик остеопорозу при надмірному споживанні білка).

Деякі добавки здатні негативно впливати на здоров'я зубів та ротової порожнини. Високий вміст кислот і цукру може призводити до пошкодження емалі та розвитку карієсу, особливо у підлітків та дітей, які активно вживають протеїнові батончики, енергетичні напої або солодкі спортивні коктейлі.

Висновки

Фахівці зазначають: призначення харчових добавок є доцільним лише за наявності виявленого дефіциту певних речовин в організмі. Якщо ж патологічних порушень немає, вживання БАД – особливо підлітками та молодими спортсменами – може завдавати більше шкоди, ніж користі.

Тому перед початком прийому будь-яких добавок потрібна консультація лікаря або спортивного дієтолога, а також ретельний контроль якості та складу продуктів.

