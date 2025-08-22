Вред протеиновых коктейлей для зубов: какой протеин вреднее для зубов?- 23.08.2025 15:23
Вопрос: вредны ли для зубов протеиновые коктейли, протеиновый порошок, который надо разбавлять водой/молоком Влияние протеиновых коктейлей и гейнеров на здоровье зубов
Ответ: Ситуация, когда у подростка обнаруживается большое количество кариозных полостей (например, 20 активных очагов), вызывает серьёзное беспокойство у стоматологов и родителей. Особенно настораживает тот факт, что при этом у ребёнка может быть отличная гигиена ротовой полости и практически полное отсутствие зубного налёта. Это заставляет специалистов искать дополнительные факторы, провоцирующие развитие кариеса.
Одним из таких факторов является регулярное употребление подростками спортивных добавок — протеиновых коктейлей и гейнеров. Их состав заслуживает внимательного анализа, поскольку он может оказывать негативное влияние на ткани зуба.
Основные компоненты протеиновых коктейлей и их влияние на эмаль
В подобных добавках содержится минимум три категории веществ, которые могут повредить зубам:
- белки (сывороточный, казеиновый, соевый, яичный протеин);
- сложные углеводы в больших количествах (сахароза и её заменители);
- жирные кислоты.
Читайте по теме: Какой вред от протеина, вреден ли протеин для зубов?Какой протеин вреднее?
Учёные из США провели эксперимент, в ходе которого зубы поместили в различные протеиновые коктейли. Наблюдения велись в течение недели.
Результаты показали:
Уже на вторые сутки при воздействии сывороточного и казеинового протеина появлялось лёгкое окрашивание эмали, а к шестому дню формировались заметные эрозийные изменения и участки разрушения поверхности зуба.
В соевом коктейле изменения проявились на третий день и ограничились слабым окрашиванием эмали, которое сохранялось до конца эксперимента.
Яичный протеин практически не вызвал повреждений — ни окрашивания, ни эрозий зафиксировано не было.
Таким образом, наиболее агрессивными по отношению к зубам оказались сывороточный и казеиновый протеин, на втором месте — соевый протеин, а наименее опасным — яичный.
Углеводы — главный «топливный материал» для бактерий
Важную роль в развитии кариеса играет сахар. В гейнерах и протеиновых коктейлях его содержание может составлять половину и более от всего состава. Эти углеводы становятся питательной средой для бактерий зубного налёта, что ускоряет разрушение эмали.
В более дорогих современных коктейлях производители иногда заменяют сахарозу на изомальтулозу, которая медленнее перерабатывается бактериями. Такие продукты маркируются символом «Tooth friendly». Его могут использовать только те компании, чья продукция прошла сертификацию в стоматологических университетах Швейцарии.
Жирные кислоты и их скрытая опасность
Третьим неблагоприятным фактором являются жирные кислоты, входящие в состав некоторых коктейлей. Они способны постепенно растворять минеральные компоненты эмали, делая зубы более уязвимыми.
Что говорят исследования и рекомендации специалистов
Широкое использование добавок среди подростков резко контрастирует с рекомендациями ведущих спортивных организаций, которые подчёркивают: несовершеннолетним употребление спортивных добавок противопоказано.
Современные исследования, проведённые в разных странах, не дают убедительных доказательств эффективности таких продуктов для роста спортивных результатов у подростков. Наоборот, правильное питание, сбалансированный рацион и регулярные тренировки оказываются куда полезнее для развития организма.
Массовое распространение протеиновых коктейлей и гейнеров объясняется прежде всего маркетинговым продвижением, а не реальной пользой. При этом показанием для приёма таких добавок должно быть лишь наличие патологического дефицита питательных веществ, выявленного врачами.
Итог
Применение протеиновых коктейлей и гейнеров в подростковом возрасте повышает риск развития кариеса.
Наиболее разрушительное воздействие оказывают сывороточный и казеиновый протеин, менее выраженное — соевый, и практически безвредным по результатам экспериментов оказался яичный.
Дополнительным фактором риска становятся сахароза и другие углеводы, а также жирные кислоты, способные повреждать зубную эмаль.
Использовать подобные добавки без медицинских показаний не рекомендуется, особенно несовершеннолетним.
Главный вывод: лучшей стратегией для подростков остаются естественное питание, разнообразный рацион и систематические тренировки, а не искусственные добавки.
Исследования: Пищевые добавки: польза, риски и особенности применения спортсменами
Сегодня пищевые добавки стали привычным элементом повседневного рациона миллионов людей. Они свободно продаются в аптеках, магазинах здорового питания и интернете, не требуют рецепта врача и активно рекламируются как средство для поддержания здоровья и улучшения физической формы. Популярность биологически активных добавок (БАД) продолжает стремительно расти во всем мире.
Например, в Германии от 18 до 50% взрослого населения регулярно употребляют различные добавки. Только в 2014 году объем продаж БАД достиг 970 млн евро. При этом именно онлайн-каналы демонстрировали рекордный рост: за три года доля интернет-и телефонных заказов увеличилась почти вдвое — с 15% до 23%.
Добавки в спорте
БАДы особенно распространены среди спортсменов. По статистике, от 50 до 85% участников соревнований систематически принимают различные добавки. Так, на Олимпийских играх в Пекине (2008) почти 80% мужчин и более 80% женщин-спортсменов сообщили, что использовали несколько видов БАД во время тренировочного периода.
Подобные тенденции фиксируются и в других странах. В Сербии 80% юных элитных спортсменов (средний возраст 16 лет) признались, что принимают как минимум одну добавку. В Испании почти 60% профессиональных баскетболистов регулярно используют БАД, а в США среди посетителей фитнес-клубов более 84% потребляют добавки — и почти половина из них выпивает протеиновые коктейли минимум пять раз в неделю.
Любопытные данные были получены в исследовании среди подростков в США (2007): более 90% детей и подростков до 18 лет хотя бы раз применяли пищевые добавки. В Германии в аналогичном опросе 91% юных атлетов в возрасте 14–18 лет сообщили, что использовали БАД хотя бы в течение последнего месяца.
Где ищут информацию и как покупают
Большинство спортсменов получают сведения о добавках из интернета, у друзей или тренеров. Реже они консультируются с профессиональными диетологами. В то же время уровень доверия к безопасности БАД остаётся высоким: например, в опросе в Бейруте более половины респондентов считали, что добавки не имеют побочных эффектов.
Основные места покупки — аптеки, супермаркеты и специализированные магазины спортивного питания.
Для чего принимают БАД
Причины использования пищевых добавок разнообразны:
набор мышечной массы;
повышение выносливости и энергии;
улучшение восстановления после нагрузок;
контроль веса;
замена полноценного приема пищи.
Состав добавок
Формулы современных добавок включают широкий спектр веществ:
белки (сывороточный, соевый, яичный, казеиновый);
углеводы (в основном сахароза);
жирные кислоты;
аминокислоты (лейцин, изолейцин, валин);
креатин;
ферменты;
омега-3 и омега-6;
кофеин;
женьшень и растительные экстракты;
жиросжигатели;
гормон роста и даже стероиды.
Научная база и эффективность
Несмотря на массовое употребление, доказательная база у большинства добавок ограничена. Лишь некоторые из них — например, кофеин, креатин и бикарбонат — имеют серьёзное подтверждение эффективности. В то же время исследования показали, что популярные аминокислоты с разветвлённой цепью, карнитин или женьшень не демонстрируют тех результатов, о которых заявляют производители.
Возможные побочные эффекты
Регулярное и бесконтрольное употребление БАД может вызвать:
расстройства пищеварения;
обезвоживание;
увеличение массы тела;
нарушения работы почек и печени;
судороги;
бессонницу и тревожность;
перепады давления, тахикардию;
агрессивное поведение, депрессию;
проблемы с костями и суставами (в том числе риск остеопороза при избыточном потреблении белка).
Некоторые добавки способны негативно влиять на здоровье зубов и ротовой полости. Высокое содержание кислот и сахара может приводить к повреждению эмали и развитию кариеса, особенно у подростков и детей, активно употребляющих протеиновые батончики, энергетические напитки или сладкие спортивные коктейли.
Выводы
Специалисты отмечают: назначение пищевых добавок целесообразно только при наличии выявленного дефицита определённых веществ в организме. Если же патологических нарушений нет, употребление БАД — особенно подростками и молодыми спортсменами — может приносить больше вреда, чем пользы.
Поэтому перед началом приёма любых добавок необходима консультация врача или спортивного диетолога, а также тщательный контроль качества и состава продуктов.
