Розробили профілактичну вакцину, що сприяє видаленню зубного нальоту.

- 25.08.2025 16:44
Команда китайських вчених розробляє вакцину проти карієсу, яка запобігатиме його розвитку. Роботи ведуть дослідники з Інституту вірусології Вухана при Академії наук Китаю.

Вчені виділили білки з бактерії E. Coli, здатні взаємодіяти з білками бактерій Streptococcus mutans, відповідальних за розвиток цього патологічного процесу у ротовій порожнині. Активний інгредієнт – білок, отриманий з білкових клітин флагели. Засіб, в основі якого з'єднання двох білків, виконали у формі назального спрею та протестували його дію на гризунах.
Було зазначено, що після його застосування ефективність очищення зубів зросла на 64,2%, розвиток каріозного процесу припинився на 53,9% ділянок, уражених карієсом. Незважаючи на перспективні результати, потрібно провести ще чимало тестів, перш ніж можна буде говорити про безпеку та ефективність вакцини.

Експерти в галузі стоматології поставилися до розробки більш скептично, заявивши, що вона не зможе замінити необхідність регулярного чищення зубів. Д-р Роб Вейн – медичний директор у клініці Доветейл Дентал в англійському місті Ньюкасл, каже, що зараз рекомендується дотримуватися традиційних методів профілактики карієсу. Про подібні розробки вже давно йдеться у професійних колах, оскільки вони б дозволили уникнути хворобливих лікувальних процедур. Однак на даний момент «чарівного» кошти, як і раніше, не існує.

Варто зазначити, що небезпека карієсу полягає не лише у необхідності проходити хворобливі процедури лікування, але також і в ризик розвитку серцево-судинних захворювань, а також вплив на психологічне здоров'я людини. У низці досліджень зазначалося про взаємозв'язок між психологічним станом та хворобами зубів. Навіть було розроблено спеціальний показник - якість життя, пов'язане зі здоров'ям зубів та ясен (OHRQoL).

Медична спільнота бореться за якнайшвидше виготовлення подібної вакцини, оскільки вартість стоматологічних послуг постійно зростає.

На сьогоднішній день не можна з упевненістю говорити про майбутнє цієї вакцини. Вчені не дають точної інформації про те, скільки часу піде на клінічні випробування і як довго вони удосконалюватимуть її склад.

Анна Горбань

