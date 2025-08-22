



У Чернівцях відкрили безкоштовне навчання для жінок-підприємиць: Твій бізнес в телефоні - 26.08.2025 10:37

Vodafone та U&WE HUB запустили освітню програму «Твій бізнес в телефоні» U&WE HUB спільно з Vodafone Україна запускають унікальний освітній проєкт для жінок- підприємиць – «Твій бізнес в телефоні». Програма покликана підвищити рівень цифрової грамотності та навчити ефективно керувати бізнесом за допомогою смартфона. У вересні 2025 року навчання проходитиме одночасно у чотирьох містах України: Києві, Запоріжжі, Івано-Франківську та Чернівцях.

У кожному місті буде сформована група з 20 учасниць, для яких участь у програмі є повністю безкоштовною. Протягом 4 тижнів жінки-підприємиці опанують сучасні цифрові інструменти, що допоможуть вести бізнес у зручному та мобільному форматі:

- Основи цифрової грамотності: Gmail, Google Drive, Docs, Forms, Calendar - Створення стильного візуального контенту у Canva - Просування бізнесу в Instagram та Facebook - Комунікація з клієнтами через WhatsApp, Viber, Telegram, Zoom - Онлайн-оплати та безпека даних Програма передбачає стартове та фінальне тестування, яке допоможе кожній учасниці побачити власний прогрес. До участі у проєкті вже зареєструвалось багато кандидаток, та сьогодні ще можна встигнути подати заявку, адже реєстрація триває до 26 серпня 2025 року включно.

80 учасниць, по 20 у кожному місті – Чернівці, Івано-Франківськ, Київ та Запоріжжя – зможуть отримати потрібні навички для того, щоб керувати бізнесом за допомогою смартфона. Реєстрація за посиланням: forms.gle/9wUehHBhvSvw2h4X8

Платинова Буковина Чернівці

