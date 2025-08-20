Скільки коштує зібрати дитину до школи у 2025 році: ціни на рюкзаки та канцелярію

- 20.08.2025 20:29
Старшокласникам потрібні атласи, контурні карти, креслярські інструменти, іноді – лабораторні зошити та спеціальні матеріали для уроків фізики чи хімії.

Точний перелік найкраще уточнювати у класного керівника, адже він може відрізнятися залежно від програми школи.

Одяг і взуття

Найбільша частина витрат традиційно припадає на форму та взуття. У 2025 році ціни залишаються високими:

костюм для школяра – від 600 до 1000 грн;

туфлі – від 175–250 грн;

спортивний костюм – від 500 грн і вище.

За підрахунками, зібрати учня початкових класів коштуватиме близько 6 тисяч грн, а старшокласника – вже близько 10 тисяч. До цього слід додати витрати на гаджети, адже у багатьох школах зберігається потреба у дистанційному навчанні або виконанні завдань онлайн.

Державна допомога

Щоб підтримати родини у цей фінансово складний період, в Україні діє програма «Пакунок школяра». Батьки першокласників можуть отримати одноразову допомогу у розмірі 5000 грн для придбання канцтоварів, одягу чи взуття. Заявку можна подати через застосунок «Дія» або у відділенні Пенсійного фонду. Кошти потрібно використати протягом 180 днів із моменту зарахування.

Підготовка дитини до навчання у 2025 році є серйозним випробуванням для сімейного бюджету. Навіть за умови купівлі лише найнеобхідніших речей витрати обчислюються тисячами гривень. Тому батькам доводиться ретельно планувати покупки, порівнювати ціни у різних магазинах та користуватися державною підтримкою, аби зменшити фінансовий тягар.

Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

