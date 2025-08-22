



Росія вдарила по шахті ДТЕК: є жертви та поранені - 26.08.2025 13:21

Російські війська знову завдали удару по енергетичній інфраструктурі України. Цього разу ціллю стала шахта, що належить компанії ДТЕК у Донецькій області. Унаслідок атаки загинув один працівник підприємства, ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про трагедію повідомили у пресслужбі компанії та підтвердили в Міністерстві енергетики. Там наголосили, що це вже черговий випадок цілеспрямованого терору проти української енергетики та її працівників, які щодня забезпечують країну світлом і теплом навіть у надзвичайно складних умовах.

«Російська армія здійснила черговий терористичний акт проти нашої енергетичної інфраструктури. Внаслідок атаки загинув наш колега. Троє інших отримали поранення. Ми висловлюємо щирі співчуття його родині та близьким. Ніколи не забудемо і не пробачимо цього злочину», — йдеться у заяві компанії.

Знеструмлення та загроза для гірників

Відомо, що під час обстрілу пошкоджено будівлі та технологічне обладнання підприємства. Також відбулося знеструмлення шахтної інфраструктури. Унаслідок цього виникла загроза життю сотень людей, які на той момент перебували під землею.

За уточненими даними, на момент атаки у шахті працювали 146 гірників. Через зупинку подачі електроенергії вони опинилися заблокованими під землею. У подальшому кількість підтверджених заблокованих шахтарів зросла до 148 осіб.

Рятувальні служби та енергетики оперативно відреагували на інцидент. Завдяки їхній злагодженій роботі вдалося відновити подачу живлення на підйомні установки, і всіх гірників підняли на поверхню. На щастя, їхньому життю та здоров’ю зараз нічого не загрожує.

Поранені та загиблий

Міністерство енергетики уточнило, що один із шахтарів загинув на місці від отриманих травм. Ще один працівник перебуває у важкому стані, лікарі борються за його життя. Двоє інших поранених мають травми середнього ступеня тяжкості та наразі проходять лікування у місцевій лікарні.

Ця трагедія вкотре нагадала про високий ризик роботи енергетиків та шахтарів у зоні постійних бойових дій. Вони фактично виконують подвійний фронт — забезпечують людей електроенергією і водночас ризикуючи власним життям через постійні атаки Росії.

Обстріл Добропільської громади

Окрім удару по шахті, цього ж дня російські війська здійснили масований обстріл населених пунктів Добропільської громади на Донеччині. Під вогонь потрапили міста та селища Добропілля, Білозерське, Ганнівка, Іверське та Святогорівка.

Внаслідок обстрілів пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури, є руйнування житлових будинків. Також частина шахт, що забезпечували робочі місця та енергетичну стабільність регіону, залишилися без електропостачання. Це створило додаткову небезпеку для десятків людей, які у той час працювали під землею.

Місцеві жителі повідомляють про сильні вибухи та пожежі після влучань. На місці працюють рятувальники, які ліквідовують наслідки обстрілу.

Терор проти української енергетики

Українська влада неодноразово наголошувала, що удари Росії по енергетичних об’єктах не мають жодного військового сенсу, адже вони спрямовані виключно на знищення критичної інфраструктури та залякування цивільного населення. За словами представників Міненерго, обстріли шахт, ТЕС та підстанцій — це спроба залишити людей без світла, тепла й засобів до існування.

Компанія ДТЕК вже неодноразово зазнавала атак. У різних регіонах України її об’єкти пошкоджуються ракетними й дроновими ударами, проте енергетики продовжують відновлювати обладнання та повертати світло українцям у максимально стислі терміни.

Пам’ять про загиблого та підтримка постраждалих

У компанії наголосили, що загиблий шахтар буде навічно занесений до списку героїв, які віддали життя заради того, щоб країна мала світло навіть у найважчі часи. Постраждалим працівникам обіцяють надати всю необхідну медичну та матеріальну допомогу.

«Наші шахтарі та енергетики — це справжні герої тилу. Вони щодня ризикують собою, щоб у будинках українців були світло і тепло. Ми ніколи не пробачимо ворогу цих жертв», — йдеться у заяві компанії.

Обстріл шахти ДТЕК та населених пунктів Добропільської громади вкотре демонструє справжнє обличчя російської агресії. Це удари не по військових об’єктах, а по цивільних працівниках, які виконують свою роботу під землею й забезпечують енергетичну стабільність країни. Українська енергетика стає однією з головних цілей терору, а її працівники — заручниками війни.

Попри небезпеку, енергетики та шахтарі продовжують виконувати свій обов’язок, ризикуючи життям. І саме завдяки їм мільйони українців мають світло, навіть коли ворог намагається занурити країну в темряву.

Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

