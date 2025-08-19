



Фетальний алкогольний синдром (ФАС): ознаки та особливості

Фетальний алкогольний синдром (ФАС) – це тяжкий комплекс порушень фізичного та психічного розвитку дитини, який виникає внаслідок впливу алкоголю на плід під час вагітності. Це одне з найпоширеніших і водночас повністю попереджуваних вроджених порушень. Будь-яке вживання алкоголю вагітною жінкою несе ризик для майбутньої дитини, адже навіть невеликі дози можуть негативно вплинути на формування мозку та внутрішніх органів.

Чому виникає ФАС?

Алкоголь легко проходить через плаценту, і концентрація етанолу в крові плода стає такою ж, як у матері. Проте організм дитини ще не має ферментів, здатних швидко розщеплювати та виводити алкоголь. У результаті він діє довше і сильніше, викликаючи пошкодження клітин мозку, порушення росту та формування внутрішніх органів.

Найбільш небезпечним є вплив алкоголю в перші три місяці вагітності, коли формуються головні системи організму. Але й на пізніх етапах вживання спиртного може спровокувати порушення розвитку нервової системи та затримку росту.

Основні ознаки ФАС

Симптоми ФАС проявляються по-різному, але найчастіше охоплюють кілька сфер:

Фізичні особливості обличчя

маленькі очні щілини;

згладжена носогубна складка;

тонка верхня губа;

короткий ніс, низький місток носа;

маленька голова (мікроцефалія).

Порушення росту

низька вага при народженні;

відставання у зрості;

проблеми з набором ваги у дитинстві.

Неврологічні та когнітивні проблеми

затримка мовного розвитку;

труднощі з навчанням і концентрацією уваги;

погана пам’ять;

гіперактивність;

низький рівень інтелекту (від легкої до помірної розумової відсталості).

Медичні проблеми

вроджені вади серця;

патології нирок;

слухові та зорові порушення;

проблеми з координацією та моторикою.

Особливості поведінки дітей з ФАС

Діти з цим синдромом часто мають емоційну нестабільність, схильність до імпульсивних вчинків, низьку стресостійкість. У підлітковому віці це може призводити до труднощів у спілкуванні з однолітками, проблем з навчанням та соціальною адаптацією. Часто у них виникають розлади сну, підвищена тривожність, депресивні стани.

Чи можна вилікувати ФАС?

На жаль, фетальний алкогольний синдром є незворотним. Організм дитини не здатний відновити ті пошкодження мозку та органів, які виникли ще в утробі матері. Лікування спрямоване не на усунення причини, а на підтримку розвитку дитини та корекцію поведінкових і когнітивних порушень.

Допомога включає:

спеціальні програми навчання;

заняття з логопедом та психологом;

медикаментозну терапію для корекції поведінкових розладів;

підтримку сім’ї та соціальну адаптацію.

Чим раніше дитина з ФАС отримає кваліфіковану допомогу, тим більше шансів, що вона зможе соціалізуватися та частково компенсувати втрачені можливості.

Профілактика – найкращий захист

Єдиним способом запобігти ФАС є повна відмова від алкоголю під час вагітності та на етапі її планування. Вчені підкреслюють: безпечної дози алкоголю для вагітних не існує. Навіть келих вина чи пляшка пива можуть завдати шкоди плоду.

Майбутнім мамам варто пам’ятати: кожна крапля спиртного може коштувати дитині здоров’я.

Анна Горбань

