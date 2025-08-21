



Кому не можна пити протеїн: - 21.08.2025 09:37

Протеїн (білкові добавки) підходить далеко не всім. Є категорії людей, яким його вживання може завдати шкоди:

Кому не можна пити протеїн:

Людям із захворюваннями нирок

При хронічній нирковій недостатності або пієлонефриті надлишок білка перевантажує нирки й може погіршити стан.

Тим, хто має проблеми з печінкою

Гепатит, цироз чи жировий гепатоз — привід уникати протеїну, оскільки печінка бере участь у метаболізмі білків.

При алергії або непереносимості

Часто зустрічається алергія на молочний білок (у складі сироваткового або казеїнового протеїну) чи соєвий протеїн.

Людям із порушенням травлення

Проблеми зі шлунком, підшлунковою чи кишечником можуть загостритися при високобілковій дієті.

Дітям та підліткам!

Їхній організм ще формується, і замінювати натуральні джерела білка порошковими добавками небезпечно.

Вагітним і годуючим жінкам

Без призначення лікаря протеїн у цей період може спричинити надмірне навантаження на організм.

Людям із подагрою

Надлишок білка підвищує рівень сечової кислоти, що загострює хворобу.

Важливо: навіть здоровим людям варто приймати протеїн тільки після консультації з лікарем або дієтологом, інакше замість користі можна отримати шкоду.

Кому не варто вживати протеїн: головні протипоказання

Протеїнові добавки сьогодні стали звичним елементом спортивного харчування. Їх активно рекламують як корисний спосіб швидко поповнити раціон білком, особливо тим, хто займається у спортзалі чи хоче наростити м’язи. Але мало хто замислюється, що протеїн — це не просто «звичайна їжа у порошку», а концентрований продукт, який може бути небезпечним для певних категорій людей.

1. Люди з проблемами нирок

Нирки — головний фільтр організму, і саме вони виводять продукти розщеплення білка. Якщо їхня робота вже ослаблена (хронічна ниркова недостатність, пієлонефрит, гломерулонефрит), то додаткове білкове навантаження може призвести до загострення хвороби, набряків, підвищення тиску. Навіть у здорових людей при надмірному споживанні протеїну можуть виникати проблеми з нирками.

2. Люди з хворобами печінки

Печінка бере участь у метаболізмі білків і синтезі амінокислот. Якщо є гепатит, цироз чи жировий гепатоз, білкові добавки здатні значно погіршити стан. У цьому випадку білок має надходити тільки з натуральних, легкозасвоюваних продуктів, а не з концентратів.

3. Алергіки та люди з непереносимістю

Часто протеїн виготовляється з молочної сироватки або сої. Люди з алергією на молочний білок чи непереносимістю лактози можуть відчувати висипання, здуття, біль у животі, діарею. Те саме стосується й тих, хто не переносить сою чи глютен (якщо протеїн містить домішки).

4. Люди з проблемами травлення

Якщо є хронічний гастрит, панкреатит, синдром подразненого кишечника чи інші захворювання ШКТ, великі дози протеїну можуть викликати здуття, коліки, діарею або запор. Високобілкове харчування загалом важче для травної системи, тому у таких випадках краще отримувати білок з м’яса, риби чи бобових.

5. Діти та підлітки

Організм у період активного росту потребує різноманітного і збалансованого харчування. Використання порошкових замінників може призвести до дефіциту вітамінів і мінералів, якщо дитина «замінює» ними нормальну їжу. Тому протеїн у дитячому раціоні не рекомендується без консультації з лікарем.

6. Вагітні та жінки, що годують

У цей період будь-яке додаткове навантаження на нирки та печінку небажане. Також важливо враховувати склад протеїну — деякі добавки містять ароматизатори, підсолоджувачі чи консерванти, що потенційно шкодять дитині.

7. Люди з подагрою

Подагра пов’язана з накопиченням сечової кислоти в організмі. Надлишок білка у раціоні стимулює утворення пуринів, що провокує загострення захворювання та сильний біль у суглобах.

Чому важливо дотримуватись норми

Навіть якщо ви здорові, надмірне вживання протеїну може спричинити проблеми з обміном речовин, порушення балансу вітамінів і мінералів, появу висипань, проблеми зі шкірою та роботою кишківника. Білкові добавки — це лише доповнення до харчування, а не основа.

Протеїн не є небезпечним сам по собі, але він протипоказаний людям із захворюваннями нирок, печінки, травної системи, а також дітям, вагітним, жінкам, що годують, і пацієнтам із подагрою. Перед тим як почати його вживати, варто проконсультуватися з лікарем або дієтологом, щоб не нашкодити власному здоров’ю.

