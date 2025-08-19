



Яка шкода від протеїну зубам, чи шкідливий протеїн порошок?

Протеїнові коктейлі шкідливі для здоров'я чи ні? Чи шкідливий для зубів протеїн, чи шкідливий протеїн - порошок, який треба розводити водою, молоком або ін.? У вигляді добавки – яка продається вільно?

Відповідь на це питання нескладна: Так, для зубів протеїн у порошках шкідливий і ось чим: у ньому міститься велика кількість кислот – вони руйнують зуби, бувають цукор у складі, який також дуже щкідливий для зубів. Таким чином, протеїновий напій після того, як ви його розвели з водою/молоком, необхідно пити через (краще паперову) трубочку, потім не забудьте почистити зуби!! Шкідливий також порошок, який після збивання в шейкері залишився грудочками - саме він може налипнути на зубах і завдати шкоди ще більшій

Рекомендуємо не пити перед сном протеїни, не почистивши зуби!

Також розберемо далі яку шкоду ще може від протеїну. Про шкоду протеїнових добавок: що важливо знати перед вживанням

Протеїнові порошки та добавки давно стали популярними серед спортсменів, бодібілдерів та людей, які хочуть швидше досягти гарного тіла. На прилавках спортивного харчування можна знайти сироватковий, соєвий, казеїновий, гороховий та навіть комплексні протеїни. Виробники обіцяють зростання м'язів, швидке відновлення та покращення спортивних результатів. Але за привабливою рекламою ховаються і потенційні ризики, про які багато хто не замислюється, розповідає порталу Платинова Буковина Нутрицилог Наталія Правдіна.

1. Перевантаження нирок та печінки

Один із головних ризиків при зловживанні протеїном — навантаження на систему виділення. Надлишок білка вимагає активної роботи нирок та печінки для переробки продуктів його розпаду. Особливо небезпечно це для людей із уже існуючими захворюваннями – нефритом, камінням у нирках, хронічними проблемами печінки. Постійний надлишок білка може прискорити розвиток ниркової недостатності.

2. Порушення обміну речовин

Людському організму потрібен баланс: білки, жири, вуглеводи, вітаміни та мінерали. Коли раціон надмірно зміщений у бік білка, можуть страждати інші обмінні процеси. Наприклад, зниження кількості вуглеводів викликає занепад енергії, головний біль, дратівливість. Надлишковий білок також здатний впливати на гормональне тло і призводити до проблем з ендокринною системою.

3. Проблеми із травленням

Протеїнові коктейлі не завжди легко засвоюються. У багатьох людей спостерігаються здуття живота, газоутворення, діарея чи запори. Особливо часто такі реакції виникають при непереносимості лактози, оскільки сироватковий протеїн виготовляється із молочної сироватки. Постійні проблеми з ШКТ можуть призвести до дисбактеріозу та погіршення засвоєння поживних речовин.

4. Приховані добавки та низька якість продукту

Ринок спортивного харчування величезний, і далеко не всі виробники сумлінні. У протеїнові порошки іноді додають дешеві наповнювачі, цукри, ароматизатори, штучні барвники і навіть заборонені стимулятори для посилення ефекту. Неякісні добавки можуть викликати алергію, інтоксикацію, а в довгостроковій перспективі серйозні хвороби.

5. Дефіцит вітамінів та мінералів

Протеїнові порошки не замінюють повноцінне харчування. Якщо людина замінює ними звичайну їжу, вона ризикує зіткнутися з нестачею клітковини, заліза, кальцію, вітамінів групи В та інших життєво важливих речовин. Це може призвести до анемії, ламкості кісток, слабкості та зниження імунітету.

6. Ризик набору зайвої ваги

Парадоксально, але при неконтрольованому вживанні протеїн може не худнути, а навпаки – сприяти ожирінню. Якщо організм отримує більше калорій, ніж витрачає, зайвий білок відкладається як жиру. Багато хто забуває, що протеїнові коктейлі - це теж калорії, і іноді немаленькі.

7. Можливі серцево-судинні ризики

Надмірне споживання протеїну тваринного походження, особливо сироваткового та казеїнового, пов'язане з підвищенням рівня холестерину та ризиком утворення атеросклеротичних бляшок. У людей із схильністю це може стати додатковим фактором розвитку серцево-судинних захворювань.

8. Психологічна залежність

Не варто недооцінювати психологічний аспект. Багато спортсменів-початківців починають вірити, що без протеїну неможливо побудувати м'язи, і поступово стають залежними від добавок. Це формує неправильні харчові звички та призводить до спотвореного сприйняття здорового харчування.

