



«Укрзализныця» ввела усиленный контроль за проверкой билетов у пассажиров - 20.08.2025 09:46

С 25 июля 2025 года «Укрзализныця» ввела усиленный контроль за проверкой билетов у пассажиров. За это время инспекторы проверили документы более чем в 33,5 тысячи человек в более чем 220 поездах. Как показала практика, только в 0,1% случаев было выявлено нарушение. Это были преимущественно безбилетные путешественники или пытавшиеся воспользоваться поддельными документами, чтобы сесть в поезд, сообщает портал Платинова Буковина.

Компания отмечает, что главная цель таких мер – борьба с мошенничеством и перепродажей билетов перекупщиками. Для этого «Укрзализныця» постепенно внедряет верификацию билетов через государственное приложение «Действие».

Как купить билет

На международных рейсах, особенно в наиболее востребованных направлениях, уже действует проверка личности через Действие ID. Это позволяет убедиться, что билет покупает именно тот человек, который будет путешествовать.

С 1 августа 2025 года в тестовом режиме компания расширила такую систему и часть внутренних маршрутов. Верификация через «Действие.Подпись» работает для трех поездов:

№ 29/30 Киев – Ужгород,

№ 12 Львов – Одесса,

№27/28 Киев – Чоп.

Чтобы приобрести или вернуть билеты на эти рейсы онлайн, пользователь должен подтвердить свой аккаунт в приложении «Укрзализныця».

В то же время, для людей, не пользующихся «Действием» или не имеющих биометрических паспортов, компания оставила альтернативу: они могут покупать билеты на указанные поезда только в специально определенных кассах на вокзалах. Например, в Киеве – это кассы №21 и №22, во Львове – касса №1, в Одессе – кассы №14 и №2, в Чопе и Ужгороде – касса №2.

Следует подчеркнуть, что кроме указанных рейсов, сообщение между Киевом, Ужгородом, Львовом, Одессой и Чопом обеспечивают еще более десяти других поездов. Для них пока действуют стандартные правила продаж без дополнительной верификации.

Возврат билетов: как это работает

Укрзализныця напоминает, что деньги за неиспользованные билеты можно вернуть несколькими способами. Если речь идет об онлайн-заказе, пассажир может оформить возврат через приложение или сайт самостоятельно — при условии, что это сделано до отправления поезда.

Если же поезд уже отправился, но прошел не более часа, средства возвращают в кассах станции отправления. В других случаях следует обращаться в претензионном порядке.

Для международных рейсов процедура более сложная: билеты возвращают в международных кассах Украины или через доверенное лицо, если пассажир находится за границей. В этом случае заявление посылают по почте в адрес «Претензионного отдела» в Киеве (бульвар Тараса Шевченко, 38/40).

Средства всегда возвращаются на карту, которой производилась оплата. Если билет был электронным, но человек решил сдать его через кассу, документ обязательно нужно распечатать.

Размер возмещения зависит от времени отказа от поездки:

более чем за сутки до отправки - возвращают полную стоимость билета и плацкарты,

от 24 до 6 часов - полная стоимость билета и половина плацкарты,

менее чем за 6 часов до отправления или до 1 часа после — только стоимость билета,

если прошло больше часа после отправки, деньги не возвращают.

Защита от мошенников

«Укрзализныця» усиливает не только контроль на станциях, но и цифровую защиту. Уже заблокировано более 2800 аккаунтов, нарушающих правила продажи билетов. Компания активно сотрудничает с платформами, в частности OLX, которые также принимают меры против мошенников, пытающихся перепродавать билеты с наценкой.

Рекордный спрос на перевозку

Лето 2025 стало одним из самых напряженных периодов для «Укрзализныци». Спрос на билеты достиг рекордных показателей – вагоны заполнены на 95–100%. Чаще украинцы покупают билеты в Карпаты и на морские курорты. В июле компания перевезла более 2,7 млн пассажиров, среди которых вдвое больше детей и военных, чем в прошлом.

Из-за такого высокого спроса билеты на популярные направления раскупают очень быстро. Продажа открывается за 20 дней до рейса, но на топовые маршруты места исчезают уже через несколько дней.

В компании отмечают, что в приложении действуют функции мониторинга и автовыкупа билетов, помогающих пассажирам отслеживать свободные места. Также действует система бронирования групповых поездок и проверки документов, что дополнительно уменьшает риски спекуляций.

Анна Горбань

