З 25 липня 2025 року «Укрзалізниця» запровадила посилений контроль за перевіркою квитків у пасажирів,. За цей час інспектори перевірили документи у понад 33,5 тисячі осіб у більш ніж 220 поїздах. Як показала практика, лише у 0,1% випадків виявили порушення. Це були переважно безквиткові мандрівники або ті, хто намагався скористатися підробленими документами, щоб сісти у поїзд, повідомляє портал Платинова Буковина.

Компанія зазначає, що головна мета таких заходів — боротьба з шахрайством та перепродажем квитків перекупниками. Для цього «Укрзалізниця» поступово впроваджує верифікацію квитків через державний застосунок «Дія».

Як придбати квиток

На міжнародних рейсах, особливо у найбільш затребуваних напрямках, вже діє перевірка особи через «Дія ID». Це дозволяє впевнитися, що квиток купує саме та людина, яка потім подорожуватиме.

З 1 серпня 2025 року у тестовому режимі компанія розширила таку систему й на частину внутрішніх маршрутів. Наразі верифікація через «Дія.Підпис» працює для трьох поїздів:

№ 29/30 Київ – Ужгород,

№ 12 Львів – Одеса,

№ 27/28 Київ – Чоп.

Щоб придбати або повернути квитки на ці рейси онлайн, користувач повинен підтвердити свій акаунт у застосунку «Укрзалізниця».

Водночас для людей, які не користуються «Дією» або не мають біометричних паспортів, компанія залишила альтернативу: вони можуть купувати квитки на вказані поїзди лише у спеціально визначених касах на вокзалах. Наприклад, у Києві — це каси №21 та №22, у Львові — каса №1, в Одесі — каси №14 та №2, у Чопі та Ужгороді — каса №2.

Варто підкреслити, що крім зазначених рейсів, сполучення між Києвом, Ужгородом, Львовом, Одесою та Чопом забезпечують ще понад десять інших поїздів. Для них поки що діють стандартні правила продажу без додаткової верифікації.

Повернення квитків: як це працює

«Укрзалізниця» нагадує, що гроші за невикористані квитки можна повернути кількома способами. Якщо мова йде про онлайн-замовлення, пасажир має можливість оформити повернення через додаток чи сайт самостійно — за умови, що це зроблено до відправлення поїзда.

Якщо ж поїзд вже вирушив, але минула не більше ніж година, кошти повертають у касах станції відправлення. В інших випадках потрібно звертатися у претензійному порядку.

Для міжнародних рейсів процедура складніша: квитки повертають у міжнародних касах України або через довірену особу, якщо пасажир перебуває за кордоном. У цьому випадку заяву надсилають поштою на адресу «Претензійного відділу» у Києві (бульвар Тараса Шевченка, 38/40).

Кошти завжди повертаються на картку, якою здійснювалася оплата. Якщо квиток був електронним, але людина вирішила здати його через касу, документ обов’язково потрібно роздрукувати.

Розмір відшкодування залежить від часу відмови від поїздки:

більш ніж за добу до відправлення — повертають повну вартість квитка та плацкарти,

від 24 до 6 годин — повна вартість квитка і половина плацкарти,

менше ніж за 6 годин до відправлення або до 1 години після — лише вартість квитка,

якщо минула більше ніж година після відправлення, гроші не повертають.

Захист від шахраїв

«Укрзалізниця» посилює не лише контроль на станціях, а й цифровий захист. Уже заблоковано понад 2800 акаунтів, які порушували правила продажу квитків. Компанія активно співпрацює з платформами, зокрема OLX, які також вживають заходів проти шахраїв, що намагаються перепродавати квитки з націнкою.

Рекордний попит на перевезення

Літо 2025 року стало одним із найбільш напружених періодів для «Укрзалізниці». Попит на квитки досяг рекордних показників — вагони заповнені на 95–100%. Найчастіше українці купують квитки до Карпат і на морські курорти. У липні компанія перевезла понад 2,7 млн пасажирів, серед яких удвічі більше дітей та військових, ніж торік.

Через такий високий попит квитки на популярні напрями розкуповують дуже швидко. Продаж відкривається за 20 днів до рейсу, але на топові маршрути місця зникають уже за кілька днів.

У компанії наголошують, що в додатку діють функції моніторингу та автовикупу квитків, які допомагають пасажирам відстежувати вільні місця. Також діє система бронювання групових поїздок і перевірки документів, що додатково зменшує ризики спекуляцій.

