Государственный грант на образование в 2025 году: как получить финансовую поддержку студентам

В 2025 г. для украинских студентов сохраняется возможность получить государственный грант на обучение. Это современный механизм финансовой помощи, который дает шанс покрыть часть или всю стоимость контрактного образования. Важно, что грант не предполагает никаких обязательств отрабатывать после выпуска в отличие от старой системы госзаказа.

Что такое государственный грант на обучение

Грант – это необратимая финансовая поддержка, позволяющая студентам оплачивать обучение в высших учебных заведениях. Государство компенсирует заведение часть стоимости контракта, а студент получает право самостоятельно выбирать заведение и программу.

До 2024 года главным способом поддержки оставался государственный заказ, охватывавший лишь около 40% студентов дневной формы. Эта модель еще с советских времен предусматривала жесткое закрепление за специальностью и обязательную отработку. Гранты же предоставляют гораздо больше свободы: можно менять специальность, участвовать в международных программах, комбинировать курсы и даже переходить в другой университет.

Кто имеет право на грант в 2025 году

Участниками программы могут стать поступающие на контракт, которые:

учатся на первом курсе бакалавриата или магистратуры медицинского, фармацевтического или ветеринарного профиля;

получили не менее 150 баллов по двум конкурсным предметам (для специальностей с государственной поддержкой минимальный порог – 140 баллов), а для получения гранта второго уровня необходимо иметь 170 баллов;

заключили контракт на обучение;

не имеют невыполненных обязательств перед бюджетом (если раньше уже учились за государственные средства и не завершили обучение, нужно компенсировать расходы государству).

Главное условие – университет должен иметь договор с МОН об участии в программе. Это могут быть не только государственные, но и частные высшие образования. Поэтому еще при заключении контракта важно проверить, участвует ли учебное заведение в проекте. Это позволит сразу не оплачивать полную стоимость обучения.

Каков размер грантов в 2025/26 учебном году

На следующий учебный год предусмотрены следующие суммы:

первый уровень – 17 000 гривен;

второй уровень – 25 000 гривен;

для студентов определенных специальностей, а также в Сумской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областях, размер гранта повышается на 50%.

Сумма гранта на следующие годы может изменяться в зависимости от инфляции и стоимости обучения, но не более чем рост официального индекса цен.

Как подать заявку

Процедура представления максимально упрощена и осуществляется через приложение "Действие". Алгоритм выглядит так:

Обновите приложение до последней версии.

Выбрать документ «Сертификат для обучения».

Нажмите кнопку «Получить грант».

Активировать грант с помощью "Действия. Подписи".

Получить подтверждение (в 2025 году он будет направлен с 15 сентября по 25 октября).

После этого студент получит сообщение от "Действия", когда университет зачислит средства из гранта на оплату обучения.

Почему гранты важны

Введение государственных грантов позволило сделать систему высшего образования более гибкой и ориентированной на нужды студентов. Это не только уменьшает финансовую нагрузку на семьи, но и стимулирует конкуренцию между заведениями, ведь университеты заинтересованы привлекать студентов, которые могут претендовать на грант.

Кроме того, программа способствует расширению доступа к качественному образованию для молодежи из разных регионов, в том числе пострадавших от войны.

Автор: Андрей Коваль

