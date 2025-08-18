Грант на освіту у 2025 році: як отримати фінансову підтримку студентам

- 19.08.2025 10:38
У 2025 році для українських студентів зберігається можливість отримати державний грант на навчання. Це сучасний механізм фінансової допомоги, який дає шанс покрити частину або й усю вартість контрактної освіти. Важливо, що грант не передбачає жодних зобов’язань відпрацьовувати після випуску, на відміну від старої системи держзамовлення.

Що таке державний грант на навчання

Грант – це безповоротна фінансова підтримка, що дозволяє студентам оплачувати навчання у закладах вищої освіти. Держава компенсує закладу частину вартості контракту, а студент отримує право самостійно обирати заклад і програму.

До 2024 року головним способом підтримки залишалося державне замовлення, яке охоплювало лише близько 40% студентів денної форми. Ця модель ще з радянських часів передбачала жорстке закріплення за спеціальністю та обов’язкове відпрацювання. Гранти ж надають значно більше свободи: можна змінювати спеціальність, брати участь у міжнародних програмах, комбінувати курси та навіть переходити до іншого університету.

Хто має право на грант у 2025 році

Учасниками програми можуть стати вступники на контракт, які:

навчаються на першому курсі бакалаврату або магістратури медичного, фармацевтичного чи ветеринарного профілю;

здобули щонайменше 150 балів із двох конкурсних предметів (для спеціальностей із державною підтримкою мінімальний поріг – 140 балів), а для отримання гранта другого рівня необхідно мати 170 балів;

уклали контракт на навчання;

не мають невиконаних зобов’язань перед бюджетом (якщо раніше вже навчалися за державний кошт і не завершили навчання, потрібно компенсувати витрати державі).

Головна умова – університет повинен мати договір із МОН про участь у програмі. Це можуть бути не лише державні, а й приватні заклади вищої освіти. Тому ще під час укладання контракту важливо перевірити, чи бере навчальний заклад участь у проєкті. Це дозволить одразу не оплачувати повну вартість навчання.

Який розмір грантів у 2025/26 навчальному році

На наступний навчальний рік передбачені такі суми:

перший рівень – 17 000 гривень;

другий рівень – 25 000 гривень;

для студентів певних спеціальностей, а також у Сумській, Харківській, Запорізькій та Миколаївській областях розмір гранта підвищується на 50%.

Сума гранта на наступні роки може змінюватися залежно від інфляції та вартості навчання, але не більше, ніж зростання офіційного індексу цін.

Як подати заявку

Процедура подання максимально спрощена та здійснюється через застосунок "Дія". Алгоритм виглядає так:

Оновити застосунок до останньої версії.

Вибрати документ «Сертифікат на навчання».

Натиснути кнопку «Отримати грант».

Активувати грант за допомогою "Дія.Підпису".

Отримати підтвердження (у 2025 році його надсилатимуть із 15 вересня до 25 жовтня).

Після цього студент отримає повідомлення від "Дії", коли університет зарахує кошти з гранта на оплату навчання.

Чому гранти важливі

Запровадження державних грантів дозволило зробити систему вищої освіти більш гнучкою та орієнтованою на потреби студентів. Це не лише зменшує фінансове навантаження на родини, а й стимулює конкуренцію між закладами, адже університети зацікавлені залучати студентів, які можуть претендувати на грант.

Крім того, програма сприяє розширенню доступу до якісної освіти для молоді з різних регіонів, у тому числі тих, що постраждали від війни.

Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

