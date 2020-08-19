



Календарь каникул 2025-2026 учебного года - 19.08.2025 10:34

Когда школьники будут отдыхать: календарь каникул 2025-2026 учебного года

Новый учебный год 2025-2026 для украинских школьников традиционно начнется 1 сентября 2025 и продлится до конца июня 2026-го. Хотя Министерство образования и науки определяет общие рамки учебного процесса, остаточное планирование каникул остается в компетенции самих школ. Каждое учебное заведение имеет автономию, поэтому даты отдыха могут отличаться даже в пределах одного района или города.

Ориентировочный график школьных каникул

осенние каникулы: с 27 октября по 2 ноября 2025 года;

зимние каникулы: с 27 декабря 2025 по 11 января 2026;

весенние каникулы: с 23 по 29 марта 2026;

летние каникулы: с 1 июня 2026 года по начало нового учебного года.

Однако следует учитывать, что эти даты не являются обязательными. Педагогический совет каждой школы может корректировать в зависимости от потребностей образовательного процесса, региональной ситуации и других факторов. Она утверждает продолжительность учебного года и выбирает формат проведения занятий: очный, дистанционный или смешанный.



Что может повлиять на календарь отдыха

На организацию обучения и каникул оказывают непосредственное влияние два фактора:

ситуация безопасности в стране и конкретном регионе;

эпидемиологические условия, которые могут привести к карантину

В школах, где учатся очно, возможны временные закрытия заведений или отдельных классов. В таком случае график отдыха учащихся может изменяться. Например, некоторые школы могут делать дополнительные карантинные недели или переносить начало и завершение каникул.



Реформа учебного процесса во время войны

В условиях военного положения система образования постоянно адаптируется. Министерство образования и науки Украины ранее отменило приказ №1112, но большинство его положений остались в силе. Речь идет о нескольких важных новациях:

дистанционные классы для детей, находящихся за границей;

педагогический патронаж - индивидуальные или групповые занятия для учащихся, не имеющих доступа к обычной школе;



украиноведческий компонент — интеграция уроков об истории и культуре Украины, что особенно важно для детей, временно проживающих за пределами страны.

При этом формат обучения определяется безопасностью:

в относительно спокойных регионах работают обычные очные школы;

в прифронтовых зонах чаще применяют дистанционное обучение;



на временно оккупированных территориях возможны индивидуальные занятия.

Дистанционные классы должны формироваться по меньшей мере из 5 учащихся и функционировать отдельно от очных групп.

Безопасность детей в школах

Вопрос защиты учащихся остается приоритетным. В украинских школах уже работают более 1600 офицеров Службы образования безопасности. Их работа заключается не только в физической защите учебных заведений. Они:

-контролируют доступ посторонних лиц на территорию;



-помогают организовывать эвакуации во время тревог;

-проводить обучение для детей и учителей по правилам безопасного поведения в кризисных ситуациях;



-поддерживают психологически дружеское среду в школе.

Благодаря их работе создаются более надежные и защищенные условия обучения.

Каникулы в 2025–2026 учебных годах имеют четкие ориентировочные даты, но остаточный календарь каждая школа будет устанавливаться индивидуально. Все зависит от ситуации безопасности и эпидемиологии в регионе. Несмотря на сложности, система образования в Украине продолжает работать, приспосабливаясь к новым реалиям. А главное — школьники смогут получить полноценный отдых, который нужен для успешного обучения.

Анна Горбань

