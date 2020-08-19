Календарь каникул 2025-2026 учебного года- 19.08.2025 10:34
Календарь каникул 2025-2026 учебного года
Когда школьники будут отдыхать: календарь каникул 2025-2026 учебного года
Новый учебный год 2025-2026 для украинских школьников традиционно начнется 1 сентября 2025 и продлится до конца июня 2026-го. Хотя Министерство образования и науки определяет общие рамки учебного процесса, остаточное планирование каникул остается в компетенции самих школ. Каждое учебное заведение имеет автономию, поэтому даты отдыха могут отличаться даже в пределах одного района или города.
Ориентировочный график школьных каникул
осенние каникулы: с 27 октября по 2 ноября 2025 года;
зимние каникулы: с 27 декабря 2025 по 11 января 2026;
весенние каникулы: с 23 по 29 марта 2026;
летние каникулы: с 1 июня 2026 года по начало нового учебного года.
Однако следует учитывать, что эти даты не являются обязательными. Педагогический совет каждой школы может корректировать в зависимости от потребностей образовательного процесса, региональной ситуации и других факторов. Она утверждает продолжительность учебного года и выбирает формат проведения занятий: очный, дистанционный или смешанный.
Что может повлиять на календарь отдыха
На организацию обучения и каникул оказывают непосредственное влияние два фактора:
ситуация безопасности в стране и конкретном регионе;
эпидемиологические условия, которые могут привести к карантину
В школах, где учатся очно, возможны временные закрытия заведений или отдельных классов. В таком случае график отдыха учащихся может изменяться. Например, некоторые школы могут делать дополнительные карантинные недели или переносить начало и завершение каникул.
Реформа учебного процесса во время войны
В условиях военного положения система образования постоянно адаптируется. Министерство образования и науки Украины ранее отменило приказ №1112, но большинство его положений остались в силе. Речь идет о нескольких важных новациях:
дистанционные классы для детей, находящихся за границей;
педагогический патронаж - индивидуальные или групповые занятия для учащихся, не имеющих доступа к обычной школе;
украиноведческий компонент — интеграция уроков об истории и культуре Украины, что особенно важно для детей, временно проживающих за пределами страны.
При этом формат обучения определяется безопасностью:
в относительно спокойных регионах работают обычные очные школы;
в прифронтовых зонах чаще применяют дистанционное обучение;
на временно оккупированных территориях возможны индивидуальные занятия.
Дистанционные классы должны формироваться по меньшей мере из 5 учащихся и функционировать отдельно от очных групп.
Безопасность детей в школах
Вопрос защиты учащихся остается приоритетным. В украинских школах уже работают более 1600 офицеров Службы образования безопасности. Их работа заключается не только в физической защите учебных заведений. Они:
-контролируют доступ посторонних лиц на территорию;
-помогают организовывать эвакуации во время тревог;
-проводить обучение для детей и учителей по правилам безопасного поведения в кризисных ситуациях;
-поддерживают психологически дружеское среду в школе.
Благодаря их работе создаются более надежные и защищенные условия обучения.
Каникулы в 2025–2026 учебных годах имеют четкие ориентировочные даты, но остаточный календарь каждая школа будет устанавливаться индивидуально. Все зависит от ситуации безопасности и эпидемиологии в регионе. Несмотря на сложности, система образования в Украине продолжает работать, приспосабливаясь к новым реалиям. А главное — школьники смогут получить полноценный отдых, который нужен для успешного обучения.
