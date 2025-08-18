



Календар канікул 2025–2026 навчального року - 19.08.2025 10:31

Коли школярі відпочиватимуть: календар канікул 2025–2026 навчального року

Новий навчальний рік 2025–2026 для українських школярів традиційно розпочнеться 1 вересня 2025 року і триватиме до кінця червня 2026-го. Хоча Міністерство освіти і науки визначає загальні рамки навчального процесу, остаточне планування канікул залишається у компетенції самих шкіл. Кожен навчальний заклад має автономію, тож дати відпочинку можуть відрізнятися навіть у межах одного району чи міста.

Орієнтовний графік шкільних канікул

осінні канікули: з 27 жовтня до 2 листопада 2025 року;

зимові канікули: з 27 грудня 2025-го по 11 січня 2026-го;

весняні канікули: з 23 по 29 березня 2026 року;

літні канікули: з 1 червня 2026 року до початку нового навчального року.

Проте варто враховувати, що ці дати не є обов’язковими. Педагогічна рада кожної школи може коригувати їх залежно від потреб освітнього процесу, регіональної ситуації та інших факторів. Вона ж затверджує тривалість навчального року та обирає формат проведення занять: очний, дистанційний або змішаний.

Що може вплинути на календар відпочинку

На організацію навчання та канікул безпосередньо впливають два чинники:

безпекова ситуація в країні та конкретному регіоні;

епідеміологічні умови, які можуть призвести до карантинів.

У школах, де навчаються очно, можливі тимчасові закриття закладів або окремих класів. У такому випадку графік відпочинку учнів може змінюватися. Наприклад, деякі школи можуть робити додаткові “карантинні тижні” чи переносити початок і завершення канікул.

Реформа навчального процесу під час війни

В умовах воєнного стану система освіти постійно адаптується. Міністерство освіти і науки України раніше скасувало наказ №1112, але більшість його положень залишилися чинними. Йдеться про кілька важливих новацій:

дистанційні класи для дітей, які перебувають за кордоном;

педагогічний патронаж — індивідуальні або групові заняття для учнів, що не мають доступу до звичайної школи;

українознавчий компонент — інтеграція уроків про історію та культуру України, що особливо важливо для дітей, які тимчасово живуть за межами країни.

При цьому формат навчання визначається безпекою:

у відносно спокійних регіонах працюють звичайні очні школи;

у прифронтових зонах частіше застосовують дистанційне навчання;

на тимчасово окупованих територіях можливі індивідуальні заняття.

Дистанційні класи повинні формуватися мінімум із 5 учнів і функціонувати окремо від очних груп.

Безпека дітей у школах

Питання захисту учнів залишається пріоритетним. В українських школах уже працює понад 1600 офіцерів Служби освітньої безпеки. Їхня робота полягає не лише у фізичній охороні навчальних закладів. Вони:

-контролюють доступ сторонніх осіб на територію;

-допомагають організовувати евакуації під час тривог;

-проводять навчання для дітей і вчителів щодо правил безпечної поведінки в кризових ситуаціях;

-підтримують психологічно дружнє середовище в школі.

Завдяки їхній роботі створюються більш надійні та захищені умови для навчання.

Канікули у 2025–2026 навчальному році мають чіткі орієнтовні дати, але остаточний календар кожна школа встановлюватиме індивідуально. Усе залежить від безпекової та епідеміологічної ситуації в регіоні. Попри труднощі, система освіти в Україні продовжує працювати, пристосовуючись до нових реалій. А головне — школярі зможуть отримати повноцінний відпочинок, що так необхідний для успішного навчання.

