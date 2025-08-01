



Порівняння розмірів Сонця, Землі та Місяця - 01.08.2025 10:26

Порівняння розмірів Сонця, Землі та Місяця

Параметр ☀️ Сонце 🌍 Земля 🌙 Місяць Діаметр 1 392 700 км 12 742 км 3 474 км Маса 1,989 × 10³⁰ кг (99,86 % маси всієї Сонячної системи) 5,97 × 10²⁴ кг 7,35 × 10²² кг Об’єм 1,41 × 10¹⁸ км³ 1,08 × 10¹² км³ 2,20 × 10¹⁰ км³ Відстань від Землі ~149,6 млн км — ~384 тис. км Порівняння розмірів >109 разів більший за Землю — у 3,7 раза менший за Землю Кількість «Земель» всередині ≈1 300 000 — ≈50 Місяців

🔎 Якщо уявити Сонце у вигляді великого пляжного м’яча, то:

Земля буде розміром із горошину 🌱

Місяць — як піщинка 🟤

Сонце – це найбільший об’єкт у нашій Сонячній системі, справжній гігант, від якого залежить саме існування життя на Землі. Його діаметр становить приблизно 1 392 700 кілометрів, що робить його у понад 109 разів більшим за діаметр нашої планети. Для порівняння: діаметр Землі складає 12 742 км, а Місяця – лише 3 474 км. Якщо розташувати ці три небесні тіла поруч, Сонце виглядало б як величезна куля, поряд з якою Земля нагадує маленьку кульку, а Місяць – крихітну піщинку.

Щоб краще зрозуміти масштаб: у середині Сонця можна розмістити близько 1,3 мільйона Земель. Це неймовірна цифра, яка показує, наскільки ми малі в масштабах космосу. Навіть якщо взяти Місяць, то таких супутників у середині Сонця могло б поміститися понад 50 мільйонів.

Маса Сонця становить 1,989 × 10³⁰ кілограмів, тобто майже 99,9 % усієї маси Сонячної системи. Це означає, що всі планети, астероїди, комети та навіть гігантський Юпітер разом важать менше, ніж невелика частка від маси Сонця. Саме завдяки цій масі Сонце має потужне гравітаційне поле, яке утримує навколо себе всі планети та інші об’єкти.

Відстань від Сонця до Землі становить близько 149,6 мільйонів кілометрів, і саме ця відстань вважається астрономічною одиницею (1 а.о.). Світлу потрібно приблизно 8 хвилин і 20 секунд, щоб подолати цю відстань і досягти нашої планети. А ось відстань від Землі до Місяця усього 384 тисячі кілометрів. Тобто, Сонце знаходиться від нас у майже 400 разів далі, ніж Місяць, але водночас виглядає на небі однаково за розміром із ним. Саме ця дивовижна випадковість дозволяє нам спостерігати таке явище, як повні сонячні затемнення.

Ще одна цікава деталь: хоча Сонце здається твердим і щільним, насправді воно складається переважно з газів — водню (близько 74 %) та гелію (приблизно 24 %). У його надрах відбуваються термоядерні реакції, під час яких водень перетворюється на гелій із виділенням колосальної кількості енергії. Саме ця енергія дарує Землі світло і тепло, без яких неможливе життя.

Уявімо Сонце як величезний пляжний м’яч діаметром близько одного метра. У цьому масштабі Земля буде розміром із невелику горошину, а Місяць — з піщинку. Саме так виглядають пропорції нашої системи. І це наочно демонструє, наскільки тендітною є наша планета серед безмежного космосу.

Завдяки своїм колосальним розмірам та енергії Сонце стало центром, довкола якого обертаються всі планети, і водночас джерелом життя для Землі. Воно визначає клімат, погоду, формує умови для існування океанів, рослинності, тварин і, зрештою, людини. Без цього гігантського світила наша планета була б темною і холодною пустелею.

Таким чином, розміри Сонця — не просто вражаюча цифра з підручника астрономії. Це нагадування про велич Всесвіту і про те, що наше життя залежить від тонкого балансу між величезною вогняною зіркою і маленькою блакитною планетою, яка обертається навколо неї.

Анна Горбань

