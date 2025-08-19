Яка ширина Сонця в км?

19.08.2025

Відповідь: Ширина Сонця (його діаметр) становить приблизно 1392700 км 🌞

Для порівняння:

це в 109 разів більше за діаметр Землі,

у Сонці могло б розміститися понад 1,3 млн планет Земля за обсягом. Сонце значно більше за Землю. Діаметр Сонця приблизно в 109 разів більший за діаметр Землі, а об'єм Сонця може вмістити приблизно 1,3 мільйона планет Земля,

Гігант Сонце: які його справжні розміри порівняно із Землею та Місяцем

Сонце - найближча до нас зірка, без якої неможливе життя на нашій планеті. Воно дає світло, тепло та енергію, від яких залежить все живе. Але справжні масштаби Сонця часто складно уявити: ми бачимо його на небі як яскравий диск, проте насправді це колосальний вогненний шар.

Діаметр Сонця становить близько 1392 700 кілометрів. Для порівняння діаметр Землі дорівнює лише 12742 км, а діаметр Місяця - приблизно 3474 км. Це означає, що Сонце ширше за Землю в 109 разів, а Місяця — понад 400 разів.

Ще більш вражаючі цифри можна побачити, порівняти обсяги небесних тіл. У середині Сонця могло б уміститися понад 1,3 мільйона планет, подібних до Землі. Це наочно показує, наскільки крихітною є наша планета в масштабах Всесвіту.

Читайте також: Порівняння розмірів Сонця, Землі та Місяця

 

Масштаби в астрономічному вимірі

 

Слід зазначити, що Сонце складається переважно з водню та гелію. Його маса становить близько 99,86% від усієї маси Сонячної системи. Тобто практично все, що обертається навколо нашої зірки – планети, астероїди чи комети – разом узяті важать набагато менше, ніж саме Сонце.

Щоб зрозуміти величину цього світила, уявіть: якби Сонце було розміром зі звичайним великим пляжним м'ячем, Земля поряд виглядала б як маленька горошина, а Місяць — як піщинка.

Чому Сонце здається маленьким?

Незважаючи на колосальні розміри, на небі ми бачимо Сонце як диск, який можна порівняти з Місяцем. Це оптична ілюзія, що з відстанню. Сонце віддалено від Землі приблизно на 149,6 мільйона кілометрів, тоді як Місяць — лише на 384 тисячі кілометрів. Саме тому їх видимі розміри збігаються, і ми можемо спостерігати унікальне явище — сонячні затемнення, коли Місяць накриває Сонце.

Значення для життя

Гігантські розміри Сонця безпосередньо впливають на його здатність світити мільярди років. У його надрах відбуваються термоядерні реакції, що перетворюють водень на гелій. Саме ці процеси виділяють неймовірну кількість енергії, яка доходить до нас у вигляді світла та тепла.

Завдяки цьому на Землі існують кліматичні цикли, ростуть рослини, розвивається життя. Без Сонця наша планета була б холодною темною кулею, непридатною для існування.

Сонце – справжній космічний велетень, діаметр якого перевищує мільйон кілометрів. Воно більше ста разів більше Землі і в сотні разів масивніше за будь-який інший об'єкт нашої планетної системи. І хоча для людського ока Сонце виглядає як невеликий диск у небі, ми маємо справу з величезною зіркою, яка визначає все наше життя.

