



Заяви Володимира Зеленського після переговорів у Білому домі: головні акценти - 19.08.2025 09:55

Після зустрічей у Вашингтоні президент України Володимир Зеленський наголосив, що ця подія стала однією з найрезультативніших у діалозі зі Сполученими Штатами. За його словами, американська сторона проявила не лише політичну волю, а й готовність брати активну участь у формуванні гарантій безпеки для України.

США та гарантії безпеки

Український лідер зазначив, що Сполучені Штати підтвердили: вони стануть учасниками майбутньої системи гарантій безпеки. Це означає координацію, практичну допомогу та підтримку з боку Вашингтона. Зеленський підкреслив, що йдеться не просто про декларації, а про політичне рішення, яке має стратегічне значення для України.

Повернення українських дітей

Окремим пунктом переговорів стало питання примусово вивезених дітей. Перша леді США разом із відповідними командами долучатиметься до конкретних кейсів щодо повернення дітей в Україну. Зеленський наголосив, що це гуманітарне завдання стоїть серед пріоритетів співпраці Києва та Вашингтона.

Обмін полоненими

Президент повідомив, що обговорювалася і тема масштабного обміну за принципом «всіх на всіх». Україна наполягає, що цей процес треба активізувати, і для цього необхідно узгодити позиції всіх сторін.

Дипломатичні формати

Зеленський підтвердив: Київ готовий до будь-яких переговорних форматів, у тому числі двосторонніх та тристоронніх зустрічей із Росією та США. За його словами, Кремль через Трампа запропонував спершу провести діалог між Україною та Росією, а вже потім розширити його до тристороннього формату. Зеленський підкреслив, що готовий говорити «без попередніх умов», навіть без вимоги припинення вогню, аби уникнути нав’язаних Москвою сценаріїв.

Суперечки щодо територій

За словами президента, під час розмови з Дональдом Трампом виникли дискусії про відсоток окупованих українських земель. Зеленський намагався пояснити реальний стан справ та баланс сил, наголошуючи, що ситуація в Криму не може розглядатися як активне просування російських військ. Питання територіальної цілісності, за його словами, він планує вирішувати особисто у діалозі з Путіним.

Українська армія як частина безпеки

Окремо Зеленський акцентував на необхідності зміцнення Збройних сил. Гарантії безпеки, за його словами, складаються не лише з міжнародної підтримки, а й із сильної української армії. Для цього потрібні високі зарплати військовим, стабільне фінансування та розвиток власного оборонного виробництва. Президент наголосив, що Україна прагне до самостійності у фінансуванні армії, зокрема завдяки виробництву дронів та іншої техніки, яку готові закуповувати іноземні партнери.

Миротворці та подальші кроки

На питання про можливе введення миротворчих сил Зеленський відповів ухильно, зазначивши, що всі деталі майбутніх домовленостей ще будуть уточнені. Протягом найближчих десяти днів, за його словами, має відбутися напрацювання конкретних пунктів гарантій безпеки.

Позиція США та роль Трампа

Президент розповів, що Трамп уже встиг провести окрему розмову з Росією щодо гарантій для України. Після цього він повернувся до обговорення в американському кабінеті, де сторони узгодили формат подальших зустрічей та оцінили реакцію Кремля.

Європейська підтримка

Зеленський окремо подякував європейським лідерам, які приїхали до Вашингтона для демонстрації солідарності з Україною. Він підкреслив, що країни ЄС не лише поважають Україну як партнера, а й мають із ним особисто теплі відносини. Це, на його думку, створює важливий моральний та політичний ефект — Україна не залишається наодинці у своїй боротьбі.

Жодних додаткових зустрічей

Президент також спростував чутки про ще одну заплановану зустріч із Дональдом Трампом. За його словами, найближчим часом сторони зосередяться на реалізації досягнутих домовленостей та підготовці до наступного етапу переговорів.

Анна Горбань

Всі новини