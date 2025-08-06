



Отказ от Крыма и НАТО: Трамп намекнул как Зеленский может закончить войну - 14.08.2025 17:19

Отказ от Крыма и НАТО: что имел в виду Трамп, говоря о возможном завершении войны

Президент США Дональд Трамп сделал очередное громкое заявление о войне в Украине, намекнув, что его можно было бы завершить почти мгновенно. По его мнению, у украинского президента Владимира Зеленского есть в своих руках рычаги, чтобы "закрыть этот вопрос" очень быстро, если согласится на определенные уступки.

Заявление прозвучало в контексте его слов о Крыме и членстве Украины в НАТО. Трамп подчеркнул, что именно вокруг этих двух факторов и вращается ключ к миру. "Посмотрите, как все начиналось. Мы потеряли Крым без всякого выстрела еще при Обаме. Идея о вступлении Украины в НАТО всегда создавала излишнее напряжение. Есть вещи, которые остаются неизменными", – сказал он, фактически намекая на отказ Киева от этих амбиций.

Мир в обмен на уступки

Заявление Трампа стало продолжением его встречи с российским президентом Владимиром Путиным, прошедшей на Аляске 16 августа. Это событие уже вызвало множество дискуссий, ведь ключевой темой саммита была война в Украине.

После переговоров Трамп дал интервью Fox News, где призвал украинское руководство "подумать о соглашении". Он дал понять, что Вашингтон ожидает от Зеленского решительных действий по направлению договоренностей. "Дальнейшее развитие событий зависит только от Киева", – подчеркнул американский лидер.

Сначала Трамп публично выступал за достижение немедленного прекращения огня, даже обещал применить дополнительные санкции в случае провала переговоров. Но после саммита риторика изменилась: он начал продвигать идею всеобъемлющего мирного соглашения, включающего территориальные уступки.

Как пояснил его спецпредставитель Стив Виткофф, такое изменение тона стало возможным благодаря "значительному прогрессу" в переговорах с Россией.

Чего требует Москва

СМИ со ссылкой на источники сообщают, что Россия на переговорах выдвинула ряд условий. В частности, Кремль якобы готов к замораживанию линии фронта в Запорожской и Херсонской областях, если Украина согласится отвести войска со всей территории Донецкой области.

Дополнительно российская сторона якобы демонстрирует готовность частичного отвода сил из Сумщины и Харьковщины. Однако ключевым требованием остается признание Крыма "российским" – вопрос, который Путин хочет решить не только с Вашингтоном, но и на уровне всей западной коалиции и Киева.

Кроме этого, звучат требования по статусу русского языка на территории Украины и другим гуманитарным вопросам, которые, очевидно, Кремль пытается вынести в политический блок договоренностей.

Перспектива встречи в Вашингтоне

На фоне таких заявлений сегодня в Белом доме состоится встреча Зеленского с Трампом. Ожидается, что именно там стороны обсудят возможные сценарии завершения войны.

Для Украины тема уступок остается очень чувствительной. Отказ от Крыма или евроатлантического курса, о которых говорит Трамп, фактически будет означать пересмотр всей внешнеполитической стратегии страны. Киев неоднократно заявлял, что не пойдет на уступки, легализующие российскую агрессию.

Однако Трамп, как видно из его риторики, пытается представить свое видение мира как "быстрое решение", что якобы спасет жизнь и принесет стабильность. Он стремится показать себя политиком, способным остановить войну в рекордные сроки, даже если это требует жестких компромиссов.

Возможен ли такой сценарий

Аналитики отмечают, что реализация "мирного плана" Трампа выглядит маловероятной. Во-первых, украинское общество категорически отвергает любые уступки в отношении территорий. Во-вторых, уступки по вопросу НАТО могут разрушить баланс безопасности в Европе, ведь отказ Украины от альянса будет воспринят Россией как стратегическая победа.

Встреча в Вашингтоне должна показать, как готовы обе стороны – США и Украина – искать общий язык в этом вопросе. В то же время, российские условия остаются непубличными и частично противоречивыми, что свидетельствует: простого выхода из войны пока нет.

Так что заявление Трампа о том, что Зеленский "может мгновенно завершить войну", скорее выглядит политическим сигналом и давлением на Киев, чем реалистичным сценарием. Украина продолжает настаивать: справедливый и длительный мир возможен только при условии восстановления территориальной целостности и гарантий безопасности, которые больше никогда не будут нарушены.

