



Зеленский в Вашингтоне: мир должен быть настоящим и продолжительным, а не формальным, как в прошлом - 18.08.2025 15:16

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки, где запланирована его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Главная тема переговоров – завершение войны и создание условий для надежного мира, который не станет очередной паузой перед новой агрессией.

По словам главы государства, украинцы стремятся прекратить войну как можно быстрее, однако этот мир должен быть качественно иным, чем договоренности предыдущих лет. «Мы все хотим, чтобы война закончилась быстро и надежно. Но самое важное, чтобы этот мир был долговременным, а не таким, как это было раньше», – подчеркнул Зеленский.

Он напомнил о трагических уроках прошлого: в 1994 году Украине обещали гарантии безопасности в рамках Будапештского меморандума, однако эти договоренности не уберегли страну от предстоящей агрессии. Также в 2014 году фактическая потеря Крыма и части Донбасса не стала финалом войны, а лишь открыла Путину путь к еще более масштабному вторжению.

«В 2014 году не нужно было отдавать россиянам Крым. И после 2022 украинцы показали, что способны защищать Киев, Одессу, Харьков – наши ключевые города, которые враг пытался уничтожить. Мы сделали выводы и больше не допустим ошибок», – подчеркнул президент.

Зеленский также сообщил, что украинские Силы обороны достигают постепенных успехов в Донецкой и Сумской областях. Это говорит о том, что Украина способна останавливать агрессора и восстанавливать контроль над собственными территориями.

Отдельно глава государства выразил благодарность Соединенным Штатам и лично президенту Дональду Трампу за поддержку Украины в самый тяжелый период. «Мы будем всегда благодарны нашим американским друзьям и каждому партнеру за помощь, которая стала поистине неоценимой. Вместе мы сможем защитить Украину и создать действенные механизмы гарантий безопасности», – сказал он.



Президент подчеркнул, что война не может закончиться «на полуслове», ведь любой компромисс с Россией, предусматривающий поступки по территориям или суверенитетам, станет лишь отложенным поражением. «Россия должна завершить эту войну, которую сама и начала. Я верю, что совместные усилия Украины, США и наших европейских друзей заставляют Кремль пойти в настоящий мир», – сказал Зеленский.

Саммит в Вашингтоне

Перед визитом в США, 17 августа, в Брюсселе состоялась встреча представителей так называемой «Коалиции решительных» – государств, системно поддерживающих Украину в борьбе против российской агрессии. После консультаций в Европе президент Зеленский вместе с рядом лидеров отправился в Вашингтон.

18 августа в столице США состоится ключевая встреча Зеленского и европейских партнеров с президентом Дональдом Трампом. На повестке – сценарии прекращения войны, новые механизмы гарантий безопасности и пути восстановления Украины после завершения боевых действий.



Украинская сторона ожидает, что результаты переговоров станут весомым шагом к формированию реального мирного плана, который исключит возможность повторения ошибок прошлого.

