Питання: Чи можуть анулювати договір купівлі-продажу нерухомості: головні ризики для покупця

Відповіль юриста: Купівля житла завжди пов’язана з високими ризиками, особливо коли йдеться про вторинний ринок. Воєнний стан в Україні ще більше ускладнив ситуацію: будівництва зупиняються, ціни на нерухомість коливаються залежно від безпеки регіону, а люди, які потребують житла вже сьогодні, змушені приймати рішення поспіхом. У таких умовах все більше українців обирають придбання вже готових квартир чи навіть частини житлових приміщень.

Проте перед підписанням договору купівлі-продажу важливо не тільки оцінити вартість та розташування об’єкта, а й перевірити юридичну чистоту угоди. Інакше існує ризик, що вже після переказу грошей договір визнають недійсним, а новий власник залишиться ні з чим.

1. Ризики шахрайства з довіреністю

Однією з поширених схем є продаж квартири за довіреністю. На перший погляд, документ виглядає офіційно — нотаріально завірена довіреність на продаж нерухомості. Але варто пам’ятати: довіреність діє певний строк, і її можна скасувати у будь-який момент. Якщо власник відкличе довіреність ще до реєстрації угоди в державному реєстрі, операцію визнають незаконною.

Ще небезпечніше — випадки підробки довіреностей. Тому покупець має перевіряти особу власника, його реальну готовність продавати житло та вимагати підтверджуючі документи. Ознаками шахрайства можуть бути занадто низька ціна або відмова організувати зустріч із самим власником.

2. Проблеми з незаконною приватизацією

Чимало квартир старого житлового фонду колись були комунальними або державними. Для їх продажу необхідно, щоб приватизація була здійснена відповідно до закону. А це означає, що всі зареєстровані мешканці мали дати письмову згоду на приватизацію.

Якщо когось виключили із процесу незаконно, він може відновити свої права через суд навіть після укладання угоди купівлі-продажу. Наприклад, людина, яку зняли з реєстрації за судовим рішенням, згодом домоглася відновлення цього права та оскаржила приватизацію. У такій ситуації покупець ризикує втратити і гроші, і житло.

3. Непогоджений продаж

Ще один критичний момент — згода всіх співвласників та зацікавлених осіб. Без цього договір можна оскаржити. Потрібні дозволи від:

другого з подружжя (якщо квартира придбана у шлюбі, навіть якщо подружжя вже розлучене);

органів опіки та піклування (якщо у житлі зареєстровані чи володіють часткою неповнолітні діти);

інших співвласників житла.

Також співвласники мають першочергове право викупу частини квартири. Якщо продавець його не запропонував, угоду легко визнати недійсною.

4. Неврахований спадок

Особливо обережно слід ставитися до квартир, отриманих у спадок. Якщо під час розподілу спадщини було пропущено хоча б одного спадкоємця, він може через суд відновити своє право.

Ситуація ускладнюється під час війни: люди виїжджають за кордон, не встигають подати заяву про прийняття спадщини або навіть не знають про смерть родича. Суд може поновити їм строки, і тоді видане раніше свідоцтво про право на спадщину визнається недійсним. У результаті квартира знову підлягатиме поділу, а покупець залишиться без гарантій.

Тому перед купівлею потрібно ретельно перевіряти спадкову історію об’єкта: чи всі спадкоємці прийняли спадщину, чи є відмови від неї, чи не триває судовий процес.

Як убезпечити себе при купівлі житла?

Завжди перевіряйте документи не тільки у продавця, а й у державних реєстрах.

Вимагайте особистої зустрічі з власником.

Переконайтеся, що всі співвласники та члени сім’ї дали нотаріальну згоду.

Якщо квартира приватизована чи отримана у спадок — з’ясуйте повну історію об’єкта.

Звертайтеся до досвідченого юриста або нотаріуса, який спеціалізується на угодах з нерухомістю.

Висновок

Купівля квартири під час війни — це не лише питання грошей, а й юридичної безпеки. Навіть після підписання договору існує ризик його скасування через помилки, шахрайство чи невраховані права інших осіб. Щоб не втратити і кошти, і житло, майбутнім власникам варто підходити до угоди максимально відповідально, перевіряючи кожен документ і кожного учасника процесу.

