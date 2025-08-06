



Відмова від Криму і НАТО: Трамп натякнув як Зеленський може закінчити війну - 18.08.2025 13:59

Відмова від Криму і НАТО: що мав на увазі Трамп, говорячи про можливе завершення війни

Президент США Дональд Трамп зробив чергову гучну заяву щодо війни в Україні, натякнувши, що її можна було б завершити майже миттєво. На його думку, український президент Володимир Зеленський має у своїх руках важелі, аби "закрити це питання" дуже швидко, якщо погодиться на певні поступки.

Заява пролунала у контексті його слів про Крим і членство України в НАТО. Трамп підкреслив, що саме навколо цих двох факторів і обертається ключ до миру. "Подивіться, як усе починалося. Ми втратили Крим без жодного пострілу ще за Обами. Ідея про вступ України до НАТО завжди створювала зайве напруження. Є речі, які залишаються незмінними", – сказав він, фактично натякаючи на відмову Києва від цих амбіцій.

Мир в обмін на поступки

Заява Трампа стала продовженням його зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним, яка пройшла на Алясці 16 серпня. Ця подія вже викликала чимало дискусій, адже ключовою темою саміту була війна в Україні.

Одразу після переговорів Трамп дав інтерв’ю Fox News, де закликав українське керівництво "подумати про угоду". Він дав зрозуміти, що Вашингтон очікує від Зеленського рішучих дій у напрямку домовленостей. "Подальший розвиток подій залежить тільки від Києва", – наголосив американський лідер.

Спочатку Трамп публічно виступав за досягнення принаймні негайного припинення вогню, навіть обіцяв застосувати додаткові санкції у разі провалу переговорів. Але після саміту риторика змінилася: він почав просувати ідею всеосяжної мирної угоди, що включала б територіальні поступки.

Як пояснив його спецпредставник Стів Віткофф, така зміна тону стала можливою завдяки "значному прогресу" в переговорах з Росією.

Чого вимагає Москва

ЗМІ, посилаючись на джерела, повідомляють, що Росія на переговорах висунула низку умов. Зокрема, Кремль нібито готовий на заморожування лінії фронту у Запорізькій і Херсонській областях, якщо Україна погодиться відвести війська з усієї території Донецької області.

Додатково російська сторона нібито демонструє готовність до часткового відведення сил із Сумщини та Харківщини. Однак ключовою вимогою залишається визнання Криму "російським" – питання, яке Путін хоче вирішити не лише з Вашингтоном, а й на рівні всієї західної коаліції та Києва.

Крім цього, звучать вимоги щодо статусу російської мови на території України та інших гуманітарних питань, які, очевидно, Кремль намагається винести в політичний блок домовленостей.

Перспектива зустрічі у Вашингтоні

На тлі таких заяв сьогодні у Білому домі має відбутися зустріч Зеленського з Трампом. Очікується, що саме там сторони обговорять можливі сценарії завершення війни.

Для України тема поступок залишається надзвичайно чутливою. Відмова від Криму чи від євроатлантичного курсу, про які говорить Трамп, фактично означатиме перегляд всієї зовнішньополітичної стратегії країни. Київ неодноразово заявляв, що не піде на поступки, які легалізують російську агресію.

Проте Трамп, як видно з його риторики, намагається представити своє бачення миру як "швидке рішення", що нібито врятує життя і принесе стабільність. Він прагне показати себе політиком, здатним зупинити війну в рекордні строки, навіть якщо це потребує жорстких компромісів.

Чи можливий такий сценарій

Аналітики зазначають, що реалізація "мирного плану" Трампа виглядає малоймовірною. По-перше, українське суспільство категорично відкидає будь-які поступки щодо територій. По-друге, поступки у питанні НАТО можуть зруйнувати баланс безпеки в Європі, адже відмова України від альянсу буде сприйнята Росією як стратегічна перемога.

Зустріч у Вашингтоні має показати, наскільки готові обидві сторони – США та Україна – шукати спільну мову в цьому питанні. Водночас російські умови залишаються непублічними і частково суперечливими, що свідчить: простого виходу з війни поки немає.

Тож заява Трампа про те, що Зеленський "може миттєво завершити війну", радше виглядає політичним сигналом та тиском на Київ, ніж реалістичним сценарієм. Україна ж продовжує наполягати: справедливий і тривалий мир можливий лише за умови відновлення територіальної цілісності та гарантій безпеки, які більше ніколи не будуть порушені.

Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

Всі новини