Зеленський у Вашингтоні: мир має бути справжнім і тривалим, а не формальним, як у минулому

- 18.08.2025 13:44
Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Сполучених Штатів Америки, де заплановано його зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Головна тема переговорів – завершення війни та створення умов для надійного миру, який не стане черговою паузою перед новою агресією.

За словами глави держави, українці прагнуть припинення війни якнайшвидше, однак цей мир має бути якісно іншим, ніж домовленості попередніх років. «Ми всі хочемо, щоб війна закінчилася швидко і надійно. Але найважливіше, щоб цей мир був довготривалим, а не таким, як це було раніше», – наголосив Зеленський.

Він нагадав про трагічні уроки минулого: у 1994 році Україні обіцяли безпекові гарантії в рамках Будапештського меморандуму, проте ці домовленості не вберегли країну від майбутньої агресії. Так само у 2014 році фактична втрата Криму та частини Донбасу не стала фіналом війни, а лише відкрила Путіну шлях до ще більш масштабного вторгнення.

«У 2014 році не треба було віддавати росіянам Крим. І після 2022 року українці показали, що здатні боронити Київ, Одесу, Харків – наші ключові міста, які ворог намагався знищити. Ми зробили висновки і більше не допустимо помилок», – підкреслив президент.

Зеленський також повідомив, що українські Сили оборони досягають поступових успіхів у Донецькій та Сумській областях. Це свідчить про те, що Україна здатна зупиняти агресора та відновлювати контроль над власними територіями.

Окремо глава держави висловив вдячність Сполученим Штатам та особисто президенту Дональду Трампу за підтримку України у найважчий період. «Ми будемо завжди вдячні нашим американським друзям і кожному партнеру за допомогу, яка стала справді неоціненною. Разом ми зможемо захистити Україну і створити дієві механізми гарантій безпеки», – зазначив він.

Президент наголосив, що війна не може закінчитися «на півслові», адже будь-який компроміс із Росією, який передбачатиме поступки територіями чи суверенітетом, стане лише відкладеною поразкою. «Росія повинна завершити цю війну, яку сама ж і розпочала. Я вірю, що спільні зусилля України, США та наших європейських друзів примусять Кремль піти на справжній мир», – сказав Зеленський.

Саміт у Вашингтоні
Перед візитом до США, 17 серпня, у Брюсселі відбулася зустріч представників так званої «Коаліції рішучих» – держав, які системно підтримують Україну у боротьбі проти російської агресії. Після консультацій у Європі президент Зеленський разом із низкою лідерів вирушив до Вашингтону.

18 серпня у столиці США відбудеться ключова зустріч Зеленського та європейських партнерів із президентом Дональдом Трампом. На порядку денному – сценарії припинення війни, нові механізми безпекових гарантій та шляхи відбудови України після завершення бойових дій.

Українська сторона очікує, що результати переговорів стануть вагомим кроком до формування реального мирного плану, який унеможливить повторення помилок минулого.

Зеленский в Вашингтоне: мир должен быть настоящим и продолжительным, а не формальным, как в прошлом Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим
Відмова від Криму і НАТО: Трамп натякнув як Зеленський може закінчити війну Президент США Дональд Трамп зробив чергову гучну заяву щодо
Биткоин-казино. Особенности, преимущества и риски Игра на деньги в биткоин-казино 💰 Как работают такие платформы и какие у них особенности 🔥 Главное отличие крипто-казино от обычных ✅ Стоит ли играть в них ❓
Отказ от Крыма и НАТО: Трамп намекнул как Зеленский может закончить войну Заявление прозвучало в контексте его слов о Крыме и членстве
Серпень відкриє фінансові можливості: які знаки Зодіаку отримають грошовий потік Друга половина серпня обіцяє стати сприятливим періодом для окремих знаків
Чернівецько-Буковинська єпархія. Історія Історія цього краю йде вглиб століть.
Чи можуть анулювати договір купівлі-продажу нерухомості Купівля житла завжди пов'язана з високими ризиками, особливо
Ціни на воду можуть зрости в кілька разів у 2026 році: що відомо та чому ситуація критична Чому водоканали опинилися на межі
Цены на воду могут вырасти в несколько раз в 2026 году: что известно и почему ситуация критическая Уже в 2026 году украинцы могут столкнуться с резким ростом тарифов на воду.
Курс долара знижується другий день поспіль Євро — 48,2854 грн (зростання на 19,4 копійки).
