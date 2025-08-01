Цены на воду могут вырасти в несколько раз в 2026 году: что известно и почему ситуация критическая- 08.08.2025 13:37
Уже в 2026 году украинцы могут столкнуться с резким ростом тарифов на воду. По словам народного депутата Сергея Нагорняка, водоканалы сейчас работают в убыток, а без срочных решений со стороны регуляторов и местных властей поставка воды в дома может просто остановиться.
Почему водоканалы оказались на грани
Главная причина финансовых проблем предприятий водоснабжения – это стремительный рост стоимости электроэнергии, которая составляет одну из ключевых статей затрат. Насосы, станции очистки и другое оборудование работают круглосуточно, и любое повышение тарифов на электричество сразу сказывается на бюджете коммунальных предприятий.
Еще один критический фактор – катастрофическое состояние инфраструктуры. По официальным оценкам, потери воды из-за изношенных и дырявых труб достигают 50%. Это означает, что половина очищенной и подготовленной к подаче воды просто исчезает в почве, при этом затраты на ее подъем, фильтрацию и транспортировку уже понесены.
«Политическое решение» как единственный выход
По словам Нагорняка, сегодня тарифы на воду устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Тем не менее, любое существенное повышение тарифов вызывает сильный общественный резонанс, поэтому вопрос часто блокируется или откладывается.
В то же время у местных властей тоже есть инструменты для влияния на ситуацию — в частности, выделение средств на модернизацию сетей, компенсацию части расходов водоканалов или введение целевых программ энергоэффективности. Но без согласованных действий на государственном и местном уровнях проблема будет только обостряться.
«Мы приближаемся к точке невозвращения. Если ничего не делать, через два года вода может просто перестать поступать в дома людей», — предупреждает нардеп.
Последствия для населения
Если повышение тарифов все же произойдет, украинцам придется платить за воду в несколько раз больше, чем сейчас. Для многих семей это станет серьезным финансовым бременем, особенно на фоне всеобщего роста цен на продукты, услуги и энергоносители.
Кроме того, существует риск роста долгов населения перед водоканалами, что еще больше усугубит кризис в отрасли. В некоторых городах уже сейчас коммунальные предприятия вынуждены сокращать инвестиционные программы и ремонты, чтобы хотя бы выплатить зарплаты работникам и оплатить счета за электроэнергию.
Что можно сделать уже сейчас
Эксперты отмечают, что избежать коллапса возможно только при комплексном подходе:
Модернизация водопроводных сетей – замена изношенных труб позволит сократить потери воды и снизить затраты на ее подачу.
Энергоэффективность — внедрение современных насосных станций и технологий очистки поможет снизить потребление электроэнергии.
Пересмотр тарифной политики — тарифы должны покрывать реальные расходы по водоснабжению, в то же время необходимо предусмотреть механизмы поддержки малообеспеченных семей.
Привлечение инвестиций – государственные и международные программы финансирования могут стать источником средств для крупных инфраструктурных проектов.
Перспектива 2026 года
Текущее состояние отрасли водоснабжения – это результат многолетнего недофинансирования и отложенных решений. Если в ближайшие месяцы правительство, НКРЭКУ и местные власти не наработают общую стратегию, то уже в 2026 году украинцы могут ощутить на себе последствия как в виде повышенных тарифов, так и в форме перебоев с поставкой воды.
Для того чтобы вода оставалась доступной и безопасной, нужна не только экономическая, но и политическая воля. И чем быстрее она появится, тем меньше шансов, что слова о «воде по часам» или «подаче по графику» станут реальностью для миллионов людей.
