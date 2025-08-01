



Ціни на воду можуть зрости в кілька разів у 2026 році: що відомо та чому ситуація критична

Уже у 2026 році українці можуть зіткнутися з різким зростанням тарифів на воду. За словами народного депутата Сергія Нагорняка, водоканали нині працюють у збиток, а без термінових рішень із боку регуляторів та місцевої влади постачання води у домівки може просто зупинитися.

Чому водоканали опинилися на межі

Головна причина фінансових проблем підприємств водопостачання — це стрімке зростання вартості електроенергії, яка становить одну з ключових статей витрат. Насоси, станції очищення та інше обладнання працюють цілодобово, і будь-яке підвищення тарифів на електрику одразу б’є по бюджету комунальних підприємств.

Ще один критичний фактор — катастрофічний стан інфраструктури. За офіційними оцінками, втрати води через зношені та діряві труби досягають 50%. Це означає, що половина очищеної та підготовленої до подачі води просто зникає в ґрунті, при цьому витрати на її підйом, фільтрацію та транспортування вже понесені.

«Політичне рішення» як єдиний вихід

За словами Нагорняка, сьогодні тарифи на воду встановлює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Проте будь-яке суттєве підвищення тарифів викликає сильний суспільний резонанс, тому питання часто блокується або відкладається.

Водночас місцева влада теж має інструменти для впливу на ситуацію — зокрема, виділення коштів на модернізацію мереж, компенсацію частини витрат водоканалів або запровадження цільових програм енергоефективності. Але без узгоджених дій на державному та місцевому рівнях проблема лише загострюватиметься.

«Ми наближаємося до точки неповернення. Якщо нічого не робити, через два роки вода може просто перестати надходити у домівки людей», — попереджає нардеп.

Наслідки для населення

Якщо підвищення тарифів все ж відбудеться, українцям доведеться платити за воду в кілька разів більше, ніж зараз. Для багатьох родин це стане серйозним фінансовим тягарем, особливо на тлі загального зростання цін на продукти, послуги та енергоносії.

Крім того, існує ризик зростання боргів населення перед водоканалами, що ще більше поглибить кризу в галузі. У деяких містах уже зараз комунальні підприємства змушені скорочувати інвестиційні програми та ремонти, щоб бодай виплатити зарплати працівникам та сплатити рахунки за електроенергію.

Що можна зробити вже зараз

Експерти наголошують, що уникнути колапсу можливо лише за умови комплексного підходу:

Модернізація водопровідних мереж — заміна зношених труб дозволить скоротити втрати води та знизити витрати на її подачу.

Енергоефективність — впровадження сучасних насосних станцій та технологій очищення допоможе зменшити споживання електроенергії.

Перегляд тарифної політики — тарифи мають покривати реальні витрати на водопостачання, водночас необхідно передбачити механізми підтримки малозабезпечених родин.

Залучення інвестицій — державні та міжнародні програми фінансування можуть стати джерелом коштів для великих інфраструктурних проєктів.

Перспектива 2026 року

Поточний стан галузі водопостачання — це результат багаторічного недофінансування та відкладених рішень. Якщо в найближчі місяці уряд, НКРЕКП та місцева влада не напрацюють спільну стратегію, то вже у 2026 році українці можуть відчути на собі наслідки — як у вигляді підвищених тарифів, так і у формі перебоїв із постачанням води.

Для того, щоб вода залишалася доступною і безпечною, потрібна не лише економічна, а й політична воля. І чим швидше вона з’явиться, тим менше шансів, що слова про «воду по годинах» або «подачу за графіком» стануть реальністю для мільйонів людей.

Анна Горбань

