Питання:Підкажіть, будь ласка, чи можна військову пенсію перевести з Ощадбанку на ПриватБанк, через портал електронних послуг ПФУ?

Відповідь: Військові пенсіонери більше не прив’язані до Ощадбанку: чи можна та змінити банк для отримання пенсії онлайн?

Пенсійний фонд України впровадив довгоочікувані зміни для військових пенсіонерів: відтепер вони можуть самостійно обирати банк, у який надходитимуть пенсійні виплати. Це нововведення стосується осіб, які отримують пенсію відповідно до Закону України від 09.04.1992 № 2262-XII — тобто тих, хто звільнений зі служби в армії, МВС, СБУ, ДСНС, прикордонній службі, Нацгвардії, та інших силових структурах.

Довгий час така категорія пенсіонерів могла отримувати кошти виключно через АТ "Ощадбанк", що створювало незручності — особливо для тих, хто проживає за межами обслуговування філій цього банку. Тепер ситуація змінилася: змінити банк можливо онлайн, не виходячи з дому.

Що змінилося: право вибору банку

Раніше військові пенсіонери не мали альтернативи: пенсійні виплати надходили лише на рахунки, відкриті в Ощадбанку. З технічних причин або через відсутність відділень у деяких регіонах це створювало серйозні труднощі. Тепер же, завдяки цифровим сервісам Пенсійного фонду України, пенсіонери можуть вибрати будь-який уповноважений банк, через який зручно отримувати кошти.

Хто має право скористатися новою послугою?

Зміна банку доступна військовим пенсіонерам та особам, прирівняним до них, які отримують пенсію згідно з Законом № 2262-XII. Це не стосується всіх пенсіонерів загалом — нововведення торкається лише тих, хто має спеціальний статус.

Як подати заяву про зміну банку через вебпортал ПФУ

Процедура переходу до іншого банку проста та зрозуміла. Для цього потрібно скористатися вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду України:

https://portal.pfu.gov.ua

Ось поетапна інструкція, як змінити банк для виплат:

Крок 1. Авторизація на порталі

Зайдіть на сайт Пенсійного фонду та авторизуйтеся за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Якщо у вас ще немає КЕП, його можна отримати у сертифікованих центрах або через додаток "Дія".

Крок 2. Перехід до розділу "Пенсійне забезпечення"

Після входу до особистого кабінету на головній сторінці зліва оберіть розділ "Пенсійне забезпечення", далі — "Внесення змін до пенсійної справи".

Крок 3. Заповнення заяви

У переліку доступних заяв оберіть пункт "Заява про зміну способу виплати пенсій особам, звільненим із військової служби, та деяким іншим особам".

Крок 4. Внесення даних

У формі заяви вкажіть обов’язкову інформацію:

ПІБ;

ІПН;

нові банківські реквізити (номер рахунку, МФО, назва банку);

контактні дані.

Поля, позначені зірочкою (*), є обов’язковими для заповнення.

Крок 5. Додаткові документи

У разі потреби прикріпіть скан-копії підтверджуючих документів (наприклад, реквізити з банку або змінений паспорт, якщо є нові дані).

Крок 6. Підтвердження та надсилання

Поставте галочку на згоду з обробкою персональних даних та підтвердженням зобов’язання повідомляти ПФУ про зміни, що впливають на пенсійні виплати. Потім підпишіть заяву КЕП та надішліть її до Пенсійного фонду.

Як дізнатися про статус звернення?

Після відправки заяви її статус можна перевірити в особистому кабінеті у розділі "Мої звернення". Там з’явиться відповідь щодо обробки вашого запиту: прийнято, відхилено або запрошено додаткові дані.

Чому це важливо?

Можливість змінити банк — це не просто формальність. Вона:

✅ Розширює права пенсіонерів — більше не потрібно залежати від одного банку;

✅ Забезпечує комфорт і доступність — можна обрати банк із кращим сервісом, зручним онлайн-банкінгом або більшим числом відділень;

✅ Зменшує черги та навантаження на відділення — особливо актуально для людей літнього віку;

✅ Підвищує цифрову грамотність — стимулює використання онлайн-сервісів замість паперових звернень.

Що ще варто знати?

Послуга діє по всій Україні, включно з тимчасово переміщеними пенсіонерами.

Під час зміни банку не відбувається перерахунок пенсії — лише змінюється канал виплати.

Якщо ви отримуєте пенсію на картку, після зміни банку кошти почнуть надходити на новий рахунок вже з наступного місяця (за умови вчасної подачі заяви).

Висновок

Зміна банку для отримання пенсії — це новий рівень свободи для військових пенсіонерів. Завдяки сучасним електронним інструментам, процедура стала максимально простою й доступною. Більше не потрібно стояти в чергах чи прив’язуватися до одного банку. Тепер кожен може обрати фінансову установу, яка найкраще відповідає його потребам.

💡 Скористайтеся правом вибору вже сьогодні — і отримуйте пенсію зручно, швидко та без зайвих турбот.

Яна Торопова, журналист порталу Платиновая Буковина

