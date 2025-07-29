



Ситуація в місті Покровськ Донецької області, яке розташоване поблизу активної лінії фронту, залишається критично складною. Потрапити до населеного пункту майже неможливо, що унеможливлює доставку гуманітарної та медичної допомоги.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у прямому ефірі телемарафону.

«Наразі у Покровську перебуває близько 1 370 мешканців. Заїхати в місто надзвичайно важко, ми маємо змогу потрапляти туди лише у супроводі військових. Наші оборонці допомагають із вивезенням людей», — пояснив очільник області.

Попри постійну загрозу, в місті залишаються окремі працівники комунальних служб. Поліція періодично заїжджає для координації евакуаційних заходів.

Філашкін підкреслив, що через постійні обстріли місто знаходиться у вкрай небезпечному стані:

«Доставити до Покровська продукти, медикаменти чи інші необхідні речі неможливо. Російська армія щоденно обстрілює місто, завдаючи нових руйнувань».

Схожа гуманітарна ситуація склалася і в Костянтинівці, де на сьогодні залишається понад 8 200 осіб. Обидва населені пункти перебувають під постійним вогнем, тому евакуація можлива лише за сприяння сил безпеки.

Покровськ на лінії вогню

Наприкінці липня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про проникнення російської диверсійно-розвідувальної групи в Покровськ. За його словами, оборонцям вдалося зупинити просування противника та звільнити місто від загрози.

Водночас, за оцінками аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), українські сили останнім часом мали певне тактичне просування на північ від Лисівки в напрямку Покровська.

Паралельно російські джерела поширювали неправдиву інформацію про нібито оточення українських сил у місті. Цю дезінформацію оперативно спростував Генеральний штаб Збройних сил України.

Безпечного маршруту — немає

Станом на початок серпня, транспортне сполучення з Покровськом залишається практично заблокованим. Евакуація, логістика та волонтерська допомога стали надзвичайно небезпечними й ускладненими. Керівництво області закликає мешканців, які ще не виїхали, скористатися можливістю залишити зону бойових дій у супроводі сил оборони.

Джерело: виступ Вадима Філашкіна, аналітика ISW, зведення Генштабу ЗСУ.

