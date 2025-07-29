Покровск почти отрезан от внешнего мира: гуманитарная помощь не поступает.

06.08.2025 14:15

Ситуация в городе Покровск Донецкой области, расположенном вблизи активной линии фронта, остается критически сложной. Попасть в населенный пункт почти невозможно, что делает невозможным доставку гуманитарной и медицинской помощи.
Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в прямом эфире телемарафона.

«В настоящее время в Покровске находится около 1 370 жителей. Заехать в город очень тяжело, мы можем попадать туда только в сопровождении военных. Наши защитники помогают с вывозом людей», – объяснил глава области.

Несмотря на постоянную угрозу, в городе остаются отдельные работники коммунальных служб. Полиция периодически приезжает для координации эвакуационных мероприятий.

Филашкин подчеркнул, что из-за постоянных обстрелов город находится в крайне опасном состоянии:

«Доставить в Покровск продукты, медикаменты или другие необходимые вещи невозможно. Российская армия ежедневно обстреливает город, нанося новые разрушения».

Похожая гуманитарная ситуация сложилась и в Константиновке, где сегодня остается более 8 200 человек. Оба населенных пункта находятся под постоянным огнем, поэтому эвакуация возможна только при содействии сил безопасности.

Покровск на линии огня
В конце июля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о проникновении российской диверсионно-разведывательной группы в Покровск. По его словам, защитникам удалось остановить продвижение противника и освободить город от угрозы.

В то же время, по оценкам аналитиков Института изучения войны (ISW), украинские силы в последнее время имели определенное тактическое продвижение севернее Лисовки в направлении Покровска.

Параллельно российские источники распространяли ложную информацию о якобы окружении украинских сил в городе. Эту дезинформацию оперативно опроверг Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Безопасного маршрута - нет
По состоянию на начало августа транспортное сообщение с Покровском остается практически заблокированным. Эвакуация, логистика и волонтерская помощь стали очень опасными и усложненными. Руководство области призывает еще не выехавших жителей воспользоваться возможностью покинуть зону боевых действий в сопровождении сил обороны.

Источник: выступление Вадима Филашкина, аналитика ISW, возведение Генштаба ВСУ.

Анна Горбань, Платинова Буковина

новости Покровск август 2025, эвакуация Покровск

