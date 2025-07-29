



Трамп подписал указ о введении 25% пошл доп пошлин на товары из Индии - 06.08.2025 10:13

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных 25% пошлин на товары из Индии. Причиной послужило то, что Нью-Дели продолжает покупать нефть у Российской Федерации, несмотря на международное давление.

Официальное обоснование решения

В документе отмечается, что согласно данным, полученным от чиновников, действующая политика российского правительства все еще представляет "исключительную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США".

Трамп подчеркнул, что принятие более жестких экономических мер, в частности, в отношении стран, поддерживающих торговлю с Россией, является необходимым шагом.

«С целью реагирования на эту угрозу я решил ввести дополнительную адвалорную пошлину на импорт товаров из Индии, которая прямо или косвенно продолжает закупать нефть у России», — говорится в указе.

Что такое адвалорная пошлина?

Речь идет о таможенной пошлине, которая рассчитывается в процентном соотношении к стоимости товара. К примеру, при стоимости импорта в 1000 долларов и ставке пошлины 25% — сумма сбора составит 250 долларов. В отличие от фиксированных пошлин, адвалорные позволяют автоматически реагировать на изменение рыночных цен.

Когда пошлины вступят в силу?

Согласно указу, новые тарифы должны быть введены не позднее 21 дня после его подписания. Президент оставляет за собой право пересмотреть условия документа, например, в случае, если:

иностранное государство, на которое распространяется действие указа, изменит свою внешнеторговую политику;

Россия или ее торговые партнеры согласятся на сотрудничество в области безопасности.

Предыстория: политический контекст

Еще 4 августа Дональд Трамп публично заявил, что намерен существенно повысить тарифы для Индии. Он жестко раскритиковал ее позицию по поводу войны в Украине, заявив, что "Индии безразлично к тому, что украинцы гибнут под ударами российской армии", поскольку она продолжает закупать нефть у страны-агрессора.

Уже 5 августа глава Белого дома подтвердил, что новые пошлины вступят в силу в течение суток и подписал соответствующий указ.

Что это значит для Индии?

Новые торговые ограничения могут отрицательно сказаться на объемах индийского экспорта в США, особенно в тех секторах, где присутствует значительная добавленная стоимость — текстиль, фармацевтика, техника. Индия сейчас воздерживается от ответных жестких заявлений, однако дальнейшее развитие ситуации может спровоцировать дипломатическое напряжение между двумя странами.

Анна Горбань, Платинова Буковина

