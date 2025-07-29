



Трамп запровадив 25% мита проти Індії через її енергетичну співпрацю з Росією - 06.08.2025 13:11

Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткових 25% мит на товари з Індії. Причиною стало те, що Нью-Делі продовжує купувати нафту у Російської Федерації, незважаючи на міжнародний тиск.

Офіційне обґрунтування рішення

У документі зазначається, що згідно з даними, отриманими від високопосадовців, чинна політика російського уряду все ще становить "виняткову загрозу для національної безпеки та зовнішньої політики США".

Трамп наголосив, що вжиття жорсткіших економічних заходів, зокрема щодо країн, які підтримують торгівлю з Росією, є необхідним кроком.

«З метою реагування на цю загрозу я вирішив ввести додаткове адвалорне мито на імпорт товарів з Індії, яка прямо або опосередковано продовжує закуповувати нафту в Росії», — йдеться в указі.

Що таке адвалорне мито?

Йдеться про митний збір, який розраховується у відсотковому співвідношенні до вартості товару. Наприклад, при вартості імпорту в 1000 доларів і ставці мита 25% — сума збору складе 250 доларів. На відміну від фіксованих мит, адвалорні дозволяють автоматично реагувати на зміну ринкових цін.

Коли мита набудуть чинності?

Згідно з указом, нові тарифи мають бути впроваджені не пізніше ніж через 21 день після його підписання. Президент залишає за собою право переглянути умови документа — наприклад, у разі, якщо:

іноземна держава, на яку поширюється дія указу, змінить свою зовнішньоторговельну політику;

Росія чи її торговельні партнери погодяться на співпрацю у сфері безпеки.

Передісторія: політичний контекст

Ще 4 серпня Дональд Трамп публічно заявив, що планує суттєво підвищити тарифи для Індії. Він жорстко розкритикував її позицію щодо війни в Україні, заявивши, що "Індії байдуже до того, що українці гинуть під ударами російської армії", оскільки вона продовжує закуповувати нафту у країни-агресора.

Уже 5 серпня глава Білого дому підтвердив, що нові мита мають набути чинності протягом доби, і підписав відповідний указ.

Що це означає для Індії?

Нові торговельні обмеження можуть негативно позначитися на обсягах індійського експорту до США, особливо у тих секторах, де присутня значна додана вартість — зокрема, текстиль, фармацевтика, техніка. Індія наразі утримується від жорстких заяв у відповідь, однак подальший розвиток ситуації може спровокувати дипломатичне напруження між двома країнами.

Яна Торопова, журналист порталу Платиновая Буковина

