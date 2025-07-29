



Курс долара знижується другий день поспіль: НБУ оновив офіційні показники

Національний банк України продовжує фіксувати зниження офіційного курсу долара — другий день поспіль американська валюта втрачає позиції щодо гривні. Натомість євро дещо зміцнився.

Про це свідчать оновлені дані на сайті НБУ.

Офіційний курс валют на 7 серпня 2025 року

Долар США — 41,6110 грн (зниження на 7,35 копійки порівняно з попереднім днем). Це найнижчий показник із кінця червня — останній раз подібний рівень фіксувався 29 червня, коли курс складав 41,5852 грн.

Євро — 48,2854 грн (зростання на 19,4 копійки).

Таким чином, долар продовжує поступово знижуватись, тоді як європейська валюта демонструє зворотну динаміку.

Курс на міжбанку та готівковому ринку

На міжбанківському валютному ринку ситуація залишається стабільною. Станом на 6 серпня котирування долара коливаються в межах 41,64–41,67 грн/долар (купівля-продаж), що відповідає рівню закриття попереднього дня.

У готівковому сегменті ринку також зафіксовано незначні зміни:

Долар США — 41,85 грн (-5 коп.);

Євро — 48,50 грн (-10 коп.).

Нові валютні правила від НБУ: дозвіл на виведення валюти — із «донатом» на ЗСУ

Нещодавно Нацбанк оголосив про черговий етап валютної лібералізації. В межах цього пакету бізнес отримав можливість частково виводити валюту за межі країни, але за умови переказу 50% від суми на підтримку Збройних сил України.

Разом з тим, НБУ передбачив чіткий перелік допустимих цілей для таких валютних переказів, аби уникнути зловживань.

Фінансовий аналітик Андрій Попко у коментарі Платиновій Буковині пояснив, як діятиме ця норма:

"Фактично створено легальний механізм для виведення валюти. Якщо, наприклад, підприємець хоче з 7 серпня вивести за кордон 1 мільйон доларів, йому потрібно буде пожертвувати 50% цієї суми — тобто 500 тисяч доларів — на ЗСУ. Решту суми, ще 500 тисяч доларів, він зможе перевести за межі України", — зазначив експерт.

Що далі з курсом валют?

Динаміка валютного ринку наразі демонструє відносну стабільність, однак подальші коливання можуть залежати від кількох факторів: активності імпортерів, рішень НБУ щодо валютного регулювання та попиту на валюту в діловому секторі.

Також варто слідкувати за подальшими рішеннями НБУ щодо валютної лібералізації та можливих змін у підході до валютного регулювання в умовах воєнного стану.

Анна Горбань, Платинова Буковина

