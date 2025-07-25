



Який фактор не дає вам схуднути? - і це не їжа - 30.07.2025 13:17

Недосип — головна перешкода на шляху до схуднення: справа не тільки в їжі

Часто можна почути: "Я все роблю правильно — слідкую за харчуванням, тренуюся, а вага не зсувається". Але чи задумувалися ви, що ключовою причиною може бути не раціон, а... ніч? Точніше — її відсутність. Хронічне недосипання в парі зі стресом здатне не тільки зруйнувати ваші зусилля у схудненні, а й суттєво погіршити загальне самопочуття.

Про те, як брак сну впливає на апетит, набір ваги та обмін речовин, розповідає фітнес-тренер Юрій Головко, повідомляє видання Платинова Буковина

Стрес і сон: як одне руйнує інше

Згідно з дослідженнями та практикою, стрес виснажує не лише психіку, а й фізичні ресурси організму. Одним із найцінніших "активів", який страждає під тиском тривоги й нервового напруження, є повноцінний сон. Постійне емоційне напруження впливає на тривалість і якість сну, через що тіло починає компенсувати брак енергії... їжею.

І, на жаль, організм обирає не броколі чи гречку. У стані виснаження мозок прагне швидких вуглеводів та жирної їжі — джерел енергії, які швидко активують дофамін і тимчасово знижують відчуття тривоги. Але насичують вони коротко, мають високу калорійність та погіршують мікробіом кишечника, посилюючи потяг до шкідливої їжі. Це — замкнене коло, яке веде до хронічної втоми, набору ваги й погіршення настрою.

Чому саме сон критично важливий для схуднення

Один із найнебезпечніших ефектів недосипу — це гормональні зміни, що впливають на апетит. Науковці провели експеримент, у якому 27 дорослим людям обмежили сон до 4 годин на добу лише на одну ніч. Результати вразили: навіть такий короткий період недосипу викликав порушення балансу гормонів, відповідальних за голод і ситість.

У чоловіків підвищувався рівень греліну — гормону, що стимулює апетит. У жінок натомість знижувався рівень GLP-1 — пептиду, що "вмикає" сигнал насичення. У результаті обидві групи починали їсти більше, зокрема обираючи калорійні, жирні та солодкі продукти замість корисних страв.

Режим сну — не менш важливий, ніж його тривалість

Цікаво, що не лише кількість годин сну, а й час засинання та пробудження грають критичну роль. Біоритми у кожної людини індивідуальні: комусь природно лягати пізніше, іншим — раніше. Проте порушення природного циклу сну в обох випадках може викликати метаболічні збої.

Тож справа не тільки у тому, щоб "поспати хоча б шість годин". Важливо спати у свій час і підтримувати стабільний ритм, щоб не зламати біологічний годинник організму.

Чому схуднення на недосипі — це пастка

Навіть якщо ви створюєте дефіцит калорій і бачите зменшення цифр на вазі, якість вашого схуднення на тлі недосипу може бути катастрофічною. Тренер пояснює: під час сну організм відновлює м’язові тканини, регулює рівень інсуліну, знижує кортизол (гормон стресу) та утримує баланс обміну речовин.

Без сну тіло починає втрачати не жир, а м’язи, тоді як жирова тканина часто зберігається або навіть збільшується. Це означає, що ви наче й худнете, але відсоток жиру в організмі зростає. І це — небезпечно не лише естетично, а й з погляду здоров’я.

Підсумок: спіть, щоб схуднути

Щоб вийти з порочного кола "стрес – недосип – переїдання", потрібно починати саме зі сну. Повноцінний нічний відпочинок:

стабілізує апетит і метаболізм;

знижує рівень кортизолу;

покращує чутливість до інсуліну;

допомагає втрачати жир, а не м’язову тканину;

зменшує потяг до шкідливої їжі.

Сон — це не розкіш, а критично важлива складова здоров’я, психічного балансу та успішного схуднення. Якщо ви хочете бачити справжні результати — в залі, на тарілці й на вазі — почніть із графіка сну.

Хочете схуднути ефективно? Перегляньте не лише своє меню, а й режим засинання. Іноді ключ до змін — у темній кімнаті, тиші й восьми годинах спокою.

Анна Горбань, Платиновая Буковина

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