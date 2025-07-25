



Стрілянина у Харкові: ветеран з протезом зазнав поранення після нападу - 03.08.2025 14:15

Стрілянина у Харкові: ветеран ЗСУ з протезом зазнав поранення після нападу на вулиці

Увечері 3 серпня в Харкові стався резонансний інцидент — посеред вулиці було поранено 22-річного ветерана Збройних сил України. За попередніми даними, зловмисник вистрілив у нього з травматичної зброї, після чого продовжив побиття. Потерпілого з вогнепальним пораненням доправили до лікарні. Він є українським військовим, який втратив ногу під час бойових дій і користується протезом.

Інформацію підтвердили в поліції Харківської області та Харківській обласній прокуратурі, посилаючись на повідомлення очевидців і відеоматеріали з місця події.

Напад зафіксували очевидці

У соціальних мережах поширилися відео, на яких зафіксовано, як чоловік з пістолетом цілиться та стріляє в хлопця з протезованою ногою. Після пострілу постраждалий схопився за живіт і впав, однак нападник підійшов ближче і продовжив завдавати ударів. При цьому щонайменше троє людей намагалися втрутитися і зупинити нападника.

Місце події — Індустріальний район міста. Саме туди були негайно направлені поліцейські патрулі, слідчо-оперативна група та експерти-криміналісти.

Офіційна позиція правоохоронців

За інформацією поліції, між двома чоловіками виник раптовий конфлікт, у ході якого 43-річний чоловік дістав травматичний пістолет і вистрілив у ветерана, а потім почав його бити. У результаті потерпілий отримав поранення у живіт та був доставлений до лікарні. Його особа встановлена — це 22-річний військовослужбовець, який раніше втратив ногу на фронті та проходив реабілітацію з використанням протезу.

"Зловмисник застосував травматичну зброю — пістолет ПМР калібру 9 мм — впритул, а після цього добивав жертву руками. Потерпілий є ветераном, який виконував бойові завдання в зоні бойових дій та втратив ногу внаслідок поранення. Після ампутації йому встановили протез", — зазначили в прокуратурі.

Нападника затримали

Правоохоронці оперативно встановили особу стрілка — ним виявився місцевий житель, 1981 року народження. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі проти нього відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ — хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років.

"Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини інциденту, мотиви злочину, наявність свідків та ймовірних співучасників", — повідомили в поліції Харківської області.

Стан потерпілого

За даними обласної прокуратури, 22-річний ветеран перебуває в лікувальному закладі. Йому надається необхідна медична допомога, стан стабільний. Медики контролюють перебіг відновлення.

На тлі повномасштабної війни інцидент набув особливого резонансу, оскільки йдеться про напад на людину, яка віддала частину себе заради захисту країни. Громадськість вимагає суворого покарання для зловмисника.

Анна Горбань, Платинова Буковина

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