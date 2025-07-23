Як оформити спадщину, якщо ви за кордоном: детальний алгоритм- 29.07.2025 10:48
Якщо ви є спадкоємцем і перебуваєте за межами України, це не виключає можливості оформлення спадщини. Проте важливо дотримуватися визначених законом процедур, щоб не втратити свої права. Ось чітка покрокова інструкція, як діяти у такій ситуації, розповідають провідні юристи Центру права та Захисту ЛексЮкрейн.
1. Встановлення місця відкриття спадщини
Спадщина відкривається за останнім місцем проживання спадкодавця. Спадкову справу відкриває нотаріус, який отримав першу заяву – особисто або поштою. Якщо ж доступу до місця зберігання справи немає (через війну чи окупацію), провадження можуть продовжити інші нотаріуси на контрольованій території.
Увага: навіть якщо у зоні бойових дій працюють нотаріуси, ви маєте право звернутися до будь-якого нотаріуса у безпечному регіоні.
2. Подання заяви про прийняття спадщини
Є два способи подати заяву:
Особисто при зверненні до нотаріуса.
Поштою, за умови нотаріального засвідчення підпису. В цьому питанні українцям онлайн допомогають фахівці Центру права та Захисту ЛексЮкрейн.
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Подання заяви просто через довірену особу — заборонене. Але якщо ви перебуваєте за кордоном і не маєте змоги приїхати, слід:
Звернутись до консульства України за кордоном для посвідчення заяви.
Надіслати її поштою до обраного українського нотаріуса.
Ці дії мають бути здійснені у 6-місячний строк з дня смерті спадкодавця. Документи, засвідчені іноземними нотаріусами, потребують апостиля або консульської легалізації та перекладу українською мовою з нотаріальним засвідченням підпису перекладача.
3. Обрання нотаріуса
Звернутися можна до:
Приватного нотаріуса;
Державної нотаріальної контори.
Місцем звернення є останнє місце проживання спадкодавця, або — якщо воно невідоме — місцезнаходження спадкового майна.
У разі пропущення строку прийняття спадщини:
Можна звернутися до суду і, за наявності поважних причин, отримати додатковий строк.
Зібрати письмові згоди інших спадкоємців.
Незнання про строки — не є поважною причиною. Якщо суд надасть додатковий строк, разом із рішенням суду подається заява нотаріусу.
4. Реєстрація заяви
Нотаріус реєструє подану заяву у Спадковому реєстрі та відкриває спадкову справу.
5. Підготовка документів
Повний перелік документів залежить від конкретної спадкової ситуації. Зазвичай потрібні:
Паспорт і РНОКПП (ІПН) спадкоємця;
Свідоцтво про смерть спадкодавця;
Документи про родинні зв’язки (свідоцтво про народження, шлюб);
Довідка про останнє місце проживання спадкодавця;
Правовстановлюючі документи на майно;
Інші підтверджуючі документи (довідки з банку, технічна документація, витяги з реєстрів);
Довіреність, якщо діє представник;
Квитанції про оплату послуг нотаріуса.
6. Завершення 6-місячного строку
До закінчення цього строку нотаріус не має права видати свідоцтво. Після його спливу – за умови поданих документів – оформлюється свідоцтво про право на спадщину.
7. Видача свідоцтва про право на спадщину
Нотаріус перевіряє такі факти:
Час і місце відкриття спадщини;
Факт смерті спадкодавця;
Підстави для спадкування (за законом або заповітом);
Склад спадкового майна.
Якщо всі документи відповідають нормам, нотаріус:
Проводить правовий аналіз;
Видає свідоцтво, або – в разі відмови – видає постанову з поясненнями, яку можна оскаржити в суді.
Свідоцтво можна отримати:
Особисто;
Через представника за довіреністю.
8. Реєстрація права власності
Після отримання свідоцтва спадкоємець зобов’язаний зареєструвати право власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Перебування за кордоном не позбавляє права на спадщину. Головне — не пропустити строки, діяти документально та з урахуванням правових вимог. За необхідності рекомендується залучити юриста, який допоможе з оформленням спадщини на відстані.
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