Як зібрати себе докупи після нічного обстрілу: дієві вправи для заспокоєння

- 26.07.2025 13:38
Як зібрати себе докупи після нічного обстрілу: дієві вправи для заспокоєння


Нічні атаки знову стали частиною буденності для багатьох українців. 2–3 години сну, звук сирени замість будильника, нескінченне оновлення стрічки новин у тривожному очікуванні. Навіть якщо вдалося вижити — не завжди вдається одразу повернутися до життя. Але день після обстрілу все одно починається: треба вставати, піклуватися про дітей, іти на роботу, приймати рішення. У такі моменти особливо важливо знати прості, перевірені техніки, які допоможуть зібрати себе й повернути внутрішню рівновагу.

Як швидко відновити контроль над станом після тривожної ночі - поради від керівника ЛексЮкрейн Вікторії Корєтнік. Її поради особливо цінні зараз, коли часу на відновлення дедалі менше, а напруга — лише зростає.

Чому це важливо?
У стані хронічного стресу наша психіка працює на межі. Організм мобілізується для виживання, але після — йому потрібно відновитися. Якщо цього не відбувається, людина стає тривожною, дратівливою, неефективною. Простими словами: складно мислити, працювати, приймати рішення. Саме тому вправи для заземлення, дихання та усвідомленості — не розкіш, а необхідність.

Вправа 1. Дихання — як перша допомога
Перше, що варто зробити після тривожної ситуації — стабілізувати дихання. Це допомагає «заземлитися», відчути себе в тілі, знизити напругу й дати мозку сигнал: «Ми в безпеці».

Що потрібно зробити:

Сядьте зручно, поставте ноги на підлогу.

Покладіть руку на живіт.

Спокійно вдихніть через ніс, стежачи, як рука піднімається.

Видихніть — і спостерігайте, як рука опускається.

Повторіть 10 разів.

Можна також покласти другу руку на грудну клітку. Просто спостерігайте, як рухається ваше тіло під час дихання. Це проста, але дуже ефективна техніка, яка повертає контроль і стабільність.

Вправа 2. Я — тут і зараз
Коли реальність здається розмитою, а думки розбігаються, допомагає практика усвідомленості. Її мета — нагадати вам, що ви не у вчорашньому страху, а в теперішньому моменті.

Інструкція:

Зупиніться.

Озирніться навколо.

Дайте відповіді на прості запитання:

– Де я зараз?
– Що бачу навколо?
– Що роблю?
– Про що думаю?

Приклад:
Я в кімнаті. Сиджу на стільці. Дивлюся у вікно. Я дихаю. Я в безпеці. Я жива.

Це не магія — це фіксація себе в реальному моменті, яка повертає відчуття опори.

Маленька радість для великого ефекту
Після виконання вправ зробіть щось приємне: випийте улюблений напій маленькими ковтками, зосередьтеся на його смаку й запаху. Це створює відчуття контролю над простими речами й допомагає повертатися до нормального ритму.

Порада:

«Заспокоїтись — не означає ігнорувати тривогу. Це означає дати собі змогу її прожити й зменшити вплив на тіло й психіку», — підкреслює Вікторія Корєтнік.

Важливо  повернути жінкам та їхнім дітям відчуття стабільності, безпеки та життєвої сили.

Пам’ятайте: після найтемнішої ночі настає ранок. І навіть одна глибока вдих-видих — це вже перший крок до відновлення. Турбота про себе — не слабкість, а основа витривалості. Станьте своїм головним союзником у щоденній боротьбі за спокій, силу й життя.

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