



Блеск исчез, осталась реальность: почему в Украине резко увеличилось количество разводов - 25.07.2025 12:09

Блеск соцсетей исчез, осталась реальность: почему в Украине резко увеличилось количество разводов

Пока Украина фиксирует рекордное количество новых браков, параллельно наблюдается стремительный рост разводов.Топовый юрист, медиатор при бракоразводных процессах, фундатор онлайн сервиса ЛексЮкрейн - разводов для украинцев по всему миру Виктория Коретник делится причинами, стоящими за этим явлением.

Первый всплеск – ковод, второй – полномасштабная война

Еще в 2020 году во время пандемии COVID-19 наблюдался первый резкий рост обращений по разводам. Но война изменила масштабы: количество запросов не просто возросло — продолжает стремительно увеличиваться. Люди в условиях страха, потерь и неопределенности массово переосмысливают свою жизнь.

Категория первая: не выдержали

Эти пары были только формально семьей. В стрессе первого этапа вторжения люди искали поддержки, но быстро осознали, что не могут полагаться на партнера. «Я больше не хочу быть с этим человеком, даже если завтра умру», — таковы были обращения к адвокатам. Многим нужен был не только юридический разрыв, но и психологическое облегчение.

Категория вторая: распалась "инстаграммная картинка"

Это семьи, много лет жившие ради социального образа. Публичные люди, бизнес-партнеры или супруги без эмоциональной близости. Они долго держались за статус, но война дала толчок разорвать фиктивные союзы. Такие пары не единичны, волна еще не утихла.

Категория третья: измены стали явными

Во многих случаях женщины оказывались в эвакуации в одном доме с другими «избранницами» своего мужа. В хаосе первых недель войны мужчины увозили не только жен и детей, но и любовниц. Истина становилась очевидной, когда все оказывались в одной квартире. Далее – конфликты, пренебрежение, и как следствие – разрыв.

Категория четвертая: новые ценности за границей

Многие женщины, выехавшие из Украины, были зависимы от мужчин до войны. Но, очутившись в других странах, они открыли в себе новую силу. Выучили язык, устроились на работу, нашли друзей, преодолели страх. «Я могу сама», – это стало лозунгом. И многие поняли: больше не хотят возвращаться в старую роль, а тем более в старый брак.

Есть и уехавшие, но не изменившиеся: они продолжают ждать от мужчин уровня жизни, как до войны. Но мужчины остались в Украине, работают в сложных условиях, занимаются волонтерством, и не всегда могут обеспечить привычный уровень шопинга. Это вызывает напряжение и приводит к разрыву.

Категория пятая: каждый пошел своей дорогой

Эти пары смогли уехать вместе, но в новой реальности поняли: им нечего делить. Не война, не измены — просто жизнь развела их в разные стороны. Оказалось, что единственная нить, которая держала отношения - это рутина, общие фото в соцсетях и привычка.

Общая тенденция: больше счастливых решений, меньше иллюзий

Сегодня тысячи украинцев испытывают сильнейшие эмоциональные нагрузки. У кого это приводит к болезням, у кого - к новому осознанию. И хотя развод — болезненный шаг, многие наконец-то позволили себе быть честными с собой. Война стала катализатором не только трагедий, но и личной свободы. Мы перестаем жить по старым шаблонам. Формула «терпится – слюбится» больше не работает.

Платинова Буковина Чернівці

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