



Назарію Гусакову заочно оголосять підозру - 25.07.2025 11:30

Назарію Гусакову заочно оголосять підозру — справа про можливе привласнення пожертв набирає обертів

Найближчим часом Назарію Гусакову — відомому українцю зі спінальною м’язовою атрофією (СМА) — буде заочно повідомлено про підозру у справі щодо привласнення благодійних коштів. Про це 23 липня повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко під час публічного брифінгу.

За словами очільника Офісу Генерального прокурора, усі юридичні передумови для цього вже сформовані: «Учора я мав розмову зі своєю заступницею. Вона доповіла, що сьогодні або завтра ми заочно оголошуємо підозру Назарію Гусакову. Він перебуває за межами України, тож без його фізичної присутності вручення відбуватиметься дистанційно».

Суть обвинувачення та перебіг слідства

Кравченко зазначив, що слідство зібрало достатню кількість доказів, щоби кваліфікувати дії Гусакова у рамках кримінального провадження. Однак, як підкреслив генпрокурор, це не означає завершення досудового розслідування. Слідчі дії тривають: «Ми продовжуємо встановлювати повну картину — шукаємо нові докази, уточнюємо обставини та масштаби».

Окремо прокурор згадав, що в справі виникли труднощі, пов’язані зі свідками: значна частина постраждалих відмовилася свідчити. За даними слідства, понад 300 осіб відмовилися визнати себе потерпілими, що значно ускладнює встановлення точного розміру завданої шкоди. На цей момент у матеріалах справи фігурує сума близько 1,2 мільйона гривень, яку можуть інкримінувати Назарію.

Як усе почалося: підозри з соцмереж

Скандал набув розголосу після того, як користувачі соціальної мережі X (колишній Twitter) почали ставити під сумнів цільове використання зібраних Назарієм коштів. Йому поставили вимогу надати докази — зокрема, чеки про придбання ліків, для закупівлі яких і проводився збір.

Сумніви посилилися, коли активні дописувачі виявили невідповідність у заявах самого Гусакова — щомісяця він публікував різні цифри про потребу в ліках, а також дублював одні й ті ж фото в Telegram-каналі як «нові підтвердження». Це викликало сумніви в достовірності інформації.

Ситуація стала ще більш суперечливою, коли в мережі з’явилися факти про його участь у грі в онлайн-покер, а також публічні згадки самого Назарія про інтерес до беттінгового бізнесу. Користувачі припустили, що частина коштів могла бути витрачена не за призначенням — на ставки та азартні ігри.

Хвиля підтримки і відповідь Гусакова

Попри скандал, Гусаков мав і значну підтримку. Його публічно підтримували відомі українці: активіст Сергій Стерненко, блогер Ігор Лаченков, журналісти, громадські діячі та міський голова Львова Андрій Садовий.

Сам Назарій не заперечував, що збирав кошти не лише на медикаменти. За його словами, мета збору — «продовжити життя», а отже, частину коштів він витрачав і на побутові потреби, оплату помічників, оренду житла тощо. Він визнав, що мав би організувати процес збору прозоріше: «Потрібно було розділити рахунки, вести фінансову звітність, зберігати чеки... Але я не мав досвіду».

Мораль: довіра потребує відповідальності

Ця історія — яскравий приклад того, як навіть найсвітліша мета може викликати хвилю критики, якщо втрачається прозорість. У ситуаціях, коли люди довіряють свої гроші задля порятунку життя іншої людини, відкритість, чесність і звітність мають бути безумовними.

Громадянське суспільство сьогодні надзвичайно чутливе до теми благодійності. У світі, де допомога один одному стала нормою, будь-яке порушення цієї довіри — удар не тільки по конкретній людині, а й по всій системі взаємної підтримки.

Справу Гусакова ще буде розслідувано, а правову оцінку дадуть слідчі та суд. Але вже зараз очевидно одне: соціальна відповідальність — не менш важлива, ніж юридична. Якщо просиш допомоги у тисяч людей, потрібно бути готовим звітувати перед кожним із них.

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