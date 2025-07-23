98000 гривень за один дзвінок: як жінка стала жертвою телефонного шахрая

- 25.07.2025 11:22
98000 гривень за один дзвінок: як жінка стала жертвою телефонного шахрая

98 тисяч гривень – за один дзвінок: як буковинка стала жертвою телефонного шахрая
Жителька Чернівецького району втратила майже 100 тисяч гривень після розмови з псевдопрацівником банку. Чергова шахрайська схема, яка спрацювала за стандартним, але, на жаль, досі ефективним сценарієм, вкотре підтверджує: уважність та кібергігієна — єдиний щит проти аферистів.

Поліцейські Чернівецької області вкотре звертаються до громадян із проханням бути максимально обережними під час телефонних дзвінків і не довіряти людям, які представляються «працівниками банку», «службами безпеки» чи «державними інспекторами».

Як працює схема: «ваш рахунок у небезпеці»
47-річна буковинка отримала дзвінок від чоловіка, який назвався співробітником одного з українських банків. Псевдобанкір переконливо повідомив, що з її карткою «відбуваються підозрілі транзакції», і нібито банк фіксує спроби несанкціонованого зняття коштів.

Щоб «захистити рахунок», жінці запропонували пройти «ідентифікацію» та підтвердити особу, продиктувавши певні банківські дані. Також її попросили вказати коди з SMS, що надходили на телефон.

Далі все було справою техніки: шахраї миттєво зняли з рахунку 98 000 гривень і зникли без сліду.

Справу розслідує поліція
Наразі правоохоронці Заставнівського відділення поліції внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. Тривають оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до злочину, та притягнення їх до відповідальності.

Поліція наголошує: подібні схеми не нові, але вони працюють доти, доки люди самі не стануть обачнішими.

Правила безпеки, які можуть зберегти ваші гроші
Фахівці кіберполіції та банківські установи неодноразово нагадують українцям:

Ніколи не повідомляйте свої особисті або банківські дані стороннім особам. Це стосується PIN-кодів, CVV-кодів, паролів, кодів з SMS, номерів ID-карток, тощо.

Не переходьте за підозрілими посиланнями і не встановлюйте додатків на прохання незнайомих осіб, навіть якщо вони представляються службами безпеки.

У разі сумнівів завжди звертайтесь до банку особисто або телефонуйте лише за офіційним номером підтримки (він вказаний на звороті вашої картки або на сайті банку).

Не перераховуйте кошти на рахунки, вказані сторонніми особами, навіть якщо вони запевняють, що йдеться про "захист", "відновлення доступу" або "повернення боргу".

Мораль: довіра — це добре, але здоровий глузд — краще
У сучасному світі шахрайство — це не завжди банальна крадіжка на вулиці. Найнебезпечніше — те, яке відбувається всередині вашого смартфона, коли зловмисник завойовує довіру, грає на емоціях і страху, а потім — спустошує ваш рахунок за лічені хвилини.

Головна причина, чому подібні випадки не зникають — людська довірливість і незнання базових принципів кібербезпеки. Шахраї не маги — вони просто хороші психологи, які знають, як змусити людину діяти імпульсивно.

Цей випадок — ще один привід нагадати: безпека ваших грошей — у ваших руках. І ніякий банк, поліція чи держава не зможе допомогти, якщо ви самі добровільно передаєте аферистам ключі до власного рахунку.

Пам'ятайте: якщо дзвінок викликає тривогу — покладіть слухавку. Зателефонуйте у банк особисто. Збережіть спокій, а разом із ним — і свої гроші.

Платинова Буковина Чернівці

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