



Поліція безсила: мерзот, які били дівчину з пакетом на голові, не покарають. Жертва претензій немає - 25.07.2025 11:10

Коли мовчання сильніше за закон: чому поліція безсила перед домашнім або вуличним насильством

Днями Чернівці сколихнуло відео, яке швидко поширилось у місцевих телеграм-каналах. На кадрах — двоє м’язистих хлопців серед ночі б’ють дівчину, яка стоїть на вулиці з пакетом на голові. Один із нападників повалив її на землю та продовжив завдавати ударів. Здавалося б — кричущий випадок, який мав би завершитись кримінальним провадженням і покаранням. Але цього не сталося.

Як повідомила поліція Буковини, всі учасники події — повнолітні мешканці Чернівців. Постраждала дівчина відмовилася писати заяву, а отже — справа не матиме продовження в юридичній площині. І ось тут варто зупинитися детальніше.

Чому поліція не може діяти без заяви?

Згідно зі ст. 477 Кримінального процесуального кодексу України, окремі кримінальні провадження — зокрема побиття, яке не спричинило тяжких тілесних ушкоджень, — вважаються такими, що розглядаються у формі приватного обвинувачення. Це означає: правоохоронці не можуть почати досудове розслідування без прямого звернення потерпілого.

Простіше кажучи, якщо людину вдарили, принизили чи переслідували, але вона відмовилась писати заяву, поліція зобов'язана закрити очі. Навіть якщо є відео, очевидці чи резонанс у соцмережах.

І хоча поліція часто ідентифікує порушників, розшукає їх, проведе бесіди — без юридичної підстави (тобто заяви потерпілого) — притягнути винних до відповідальності неможливо.

Чому жертви мовчать?

На думку юристів та психологів, причин багато:

Страх помсти. Людина боїться, що після заяви ситуація лише погіршиться — нападник повернеться і зробить ще гірше.

Сором. Особливо у випадках публічного приниження чи сексуального насильства.

Токсичне оточення. Часто друзі, родина або суспільство натякають: «Не винось сміття з хати», «Що люди скажуть», «Це ж не зґвалтування — просто поштовх».

Недовіра до системи. Багато людей переконані, що звернення до поліції нічого не дасть. І, на жаль, у деяких випадках це підтверджується — особливо якщо справу спускають на гальма або "мирять" сторони.

Що це означає для суспільства?

Те, що кожен з нас сьогодні потенційно беззахисний, якщо завтра нападник вирішить, що «має право». Якщо суспільство мириться з насильством, коли навіть за наявності відеодоказу жертва боїться говорити — ми поступово втрачаємо не лише довіру до держави, а й базове почуття безпеки на вулицях.

Поліція часто стає заручником законодавства: вони бачать злочин, знають учасників, але не можуть діяти. І не тому, що не хочуть — а тому, що не мають юридичного дозволу.

Мораль: закон сам не працює, якщо суспільство мовчить

Проблема не лише у формальностях закону. Проблема — у мовчанні жертв і толеруванні насильства з боку оточення.

Справедливість — це не лише робота поліції. Це — вибір кожного з нас не терпіти приниження, не замовчувати знущання, не виправдовувати «качків», які б’ють дівчину серед ночі.

Так, писати заяву важко. Так, це може викликати страх або стигматизацію. Але мовчання — це запрошення для нових нападів. Мовчання — це дозвіл бути жертвою не один раз, а знову і знову.

Поки ми не навчимося відкрито говорити про насильство, не будемо вимагати відповідальності, навіть найкращі поліцейські залишатимуться безсилими.

Анна Горбань, Платинова Буковина

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