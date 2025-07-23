



У Сокирянській колонії викрито інспектора, який торгував наркотиками серед засуджених - 25.07.2025 10:48

У Чернівецькій області правоохоронці затримали працівника Сокирянської виправної колонії №67, який замість забезпечення порядку у в’язниці організував канал постачання наркотичних засобів для засуджених. Як повідомляє Чернівецька обласна прокуратура, інспектора спіймали «на гарячому» під час передачі амфетаміну одному з ув’язнених.

Згідно з даними слідства, працівник відділу нагляду та безпеки колонії зловживав своїм службовим становищем: використовуючи доступ до режимного об’єкта, він неодноразово проносив на територію установи наркотики. Зокрема, під час оперативних заходів зафіксовано щонайменше три факти передачі амфетаміну. Остання з таких спроб завершилась затриманням — правоохоронці задокументували, як інспектор передавав 10 грамів наркотичної речовини одному із засуджених.

Операцію із затримання проводили співробітники прокуратури спільно зі Службою безпеки України. За попередніми даними, наркотики працівник установи отримував поза межами колонії, а потім проносив у заклад із суворим режимом. Очевидно, що такі дії він здійснював не безкоштовно — слідство перевіряє фінансові зв’язки та можливу наявність спільників серед інших працівників чи ув’язнених.

Інспектору вже оголошено підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне зберігання та збут наркотичних речовин, вчинене службовою особою у місцях позбавлення волі. За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 6 до 10 років з обов’язковою конфіскацією майна.

Прокуратура також готує клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу — найбільш імовірно, що йдеться про тримання під вартою. Окрім того, розслідування триває, і не виключено, що незабаром будуть висунуті нові обвинувачення.

Цей інцидент викликає серйозне занепокоєння, адже свідчить про наявність корупційних схем у пенітенціарній системі та загрозу внутрішньої безпеки установ виконання покарань. Правоохоронці наголошують на тому, що боротьба з незаконним обігом наркотиків — пріоритетний напрям роботи, зокрема й у закритих установах, де наркоринок стає особливо небезпечним через свою прихованість і вплив на кримінальне середовище.

Автор: Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

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