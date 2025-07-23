



Как пересечь границу поблизости Герцы (Буковина, Черновцы): тактика, риски и последствия - 23.07.2025 14:11

Как мужчины пытаются пересечь границу вблизи Герцы місто Герца, Чернівецька область : тактика, риски и последствия

За последний год пограничники Черновицкого отряда неоднократно перехватывали попытки незаконного пересечения государственной границы в районе Герцы. Чаще всего нарушители пытаются попасть в Румынию пешком, чтобы избежать официального контроля и ответственности.

Какие схемы используют

По данным Госпогранслужбы, беглецы обычно применяют одну из следующих моделей:

Пешком до границы через окрестности Герцы

Люди двигаются непосредственно к границам румынской территории, пользуясь старыми полевыми тропами или просеками. Иногда их "проводит" местный житель, за деньги указывающий маршрут - даже с дистанционным руководством от организаторов.

Оплата значительных сумм

Так, одному жителю Тернопольщины обещали переправу за 20 тысяч долларов США. Чаще всего речь идет о суммах от нескольких тысяч до более чем 10 000 долларов в зависимости от маршрута, риска и типа услуг.

Смена локаций и условий передвижения

Чтобы избежать фиксации пограничниками, участники схемы передвигаются, часто меняют маршруты, прячутся на участках со слабой интернет-связью или даже заходят в балку, где легче пересекать границу незаметно.

Выявление и задержание

Как показывает практика, даже ночью, когда издали сложно что-либо увидеть, пограничники оперативно обнаруживают нарушителей:

Тепловизионные камеры на вертолетах

Одна такая операция — сразу после обнаружения группы скрывалась двое мужчин вблизи границы. Благодаря тепловизору их нашли и задержали за несколько сотен метров до государственной границы

"Фотоловушки" и наземные патрули

В приграничной зоне установлены камеры, фиксирующие движение людей вблизи забора. Например, недавно такие средства работы помогли оперативно задержать двух уклонян у отдела пограничной службы «Герца» — предотвращена попытка пересечения в 300 метрах от границы

Организатор перевозки, который привлек проводника, могут подозревать по ст.332 УК (незаконное пересечение границы); задержанному уже избрана мера пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога

Почему район Герцы популярен для попыток побега

Герца — городок в Черновицкой области, расположенный близко к границе с Румынией. Район характеризуется:

Малолюдно и слабым патрулированием в некоторых лесистых и полевых участках;

Наличием полевых троп, которыми легко маскироваться в темноте;

Отсутствие повсеместного видео- или радарного наблюдения в определенных секторах.

Статистика и цифры

Последние случаи показали, что надежду пересечь границу в таком способе возлагали на 37-летнего жителя Хмельнитчины и буковинца, которые намеревались пробраться в Румынию, но были задержаны уже в 300 метрах от границы

На днях 4 мужчинам не удалось незаметно попасть в страны ЕС – их вовремя обнаружили пограничники на участке отдела «Герца» благодаря бдительности оператора беспилотника. Несмотря на тщательную маскировку в растительности и использование онлайн-карты для ориентации, нарушителей удалось перехватить.

Оператор дрона зафиксировал движение лиц, направлявшихся в сторону государственной границы, и оперативно скорректировал действия пограничного наряда. Благодаря точному наведению группа реагирования быстро вышла на место нарушения и осуществила задержание. Мужчины пытались скрыться, однако всех четырех удалось остановить и доставить для выяснения обстоятельств.

Как выяснилось, задержанными оказались жители Черниговской и Ивано-Франковской областей. Они пытались нелегально покинуть территорию Украины, пользуясь цифровой навигацией, чтобы обойти официальные пункты пропуска.

По результатам проверки на всех лиц составлены административные протоколы за попытку незаконного пересечения границы. В дальнейшем дело будет рассматриваться судом, который и определит степень ответственности каждого из нарушителей.

Есть и более масштабные случаи: один из жителей заплатил 20 000 долларов, ожидая помощи от организатора, но был задержан недалеко от границы. Его проводник – местный житель – тоже подозревается и находится в розыске или под следствием

Что следует знать нашим читателям

Незаконное пересечение границы несет реальные риски: задержание, административные или уголовные дела, штрафы или даже тюремное заключение.

Последствия для нарушителей

Задержанные лица, в том числе жители Черновицкой и Тернопольской области, получают административные протоколы по ст.202 или 204 КУоАП. В некоторых случаях против них возбуждают уголовные дела:

К тому же это опасно для жизни: передвижение ночью, в поле, без надлежащего оборудования может привести к травмам или потере ориентации.

Закон не предусматривает ошибок для мобилизованных лиц, покидающих территорию Украины без разрешения — риски уголовного преследования существенно возрастают.

Платиновая Буковина, Черновцы

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